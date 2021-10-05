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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 кві, 2024 01:40
Как этот Альянс уже достал! Когда-нибудь настанет то время, что у него будут нормально работать переводы с карты на карту?
Собирался вчера два скромных депозита на 50 тысяч организовать двум родственникам. Стал тянуть деньги Альянсом. На одну карту первый перевод зачислился, второй - платіж відхилено. На вторую карту - то же самое. Пришлось ещё третий банк подключать. А потом приложение вообще глюкануло и перестало пускать.
За такие мансы, да ещё по дням сегодня открывать было не выгодно, передумал открывать. Стал забирать деньги приложением другого банка - и та же история: первый перевод прошел, второй - нет.
И эта постоянная фигня с переводами у Альянса, как минимум, с лета. Раньше не пробовал. Сколько раз писал об этом на горячую линию, а им, похоже, пофиг. Ничего не меняется.
Просто п.....!
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candidat
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 05:52
Пошел третий день,специалисты никак не могут посчитать мои трансакции,состоящии из пяти платежей и выплатить кешбек на основной счет
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korzviktor20
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:44
korzviktor20 написав:Пошел третий день,специалисты никак не могут посчитать мои трансакции,состоящии из пяти платежей и выплатить кешбек на основной счет
Станом на сьогодні - нараховують кешбек?
Не хочеться бодатися з виплатою, як у автора цитати.
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lel
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:59
lel, так. Як 30 % для нових клієнтів до 500 ₴, так 1 % тим, хто набрав 500 ₴.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:51
Ничего в этом приложении не работает.Мне начислили кешбек 500грн,при выводе появилась ошибка и деньги с кешбека ушли, а на счет не пришли.
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korzviktor20
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:57
korzviktor20 написав:
Ничего в этом приложении не работает.Мне начислили кешбек 500грн,при выводе появилась ошибка и деньги с кешбека ушли, а на счет не пришли.
див. viewtopic.php?p=5708543#p5708543
все вивів і забув... чекаю коли їхні змузисти налаштують знофф застосунок
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Amethyst
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