RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 01:40

Как этот Альянс уже достал! Когда-нибудь настанет то время, что у него будут нормально работать переводы с карты на карту?
Собирался вчера два скромных депозита на 50 тысяч организовать двум родственникам. Стал тянуть деньги Альянсом. На одну карту первый перевод зачислился, второй - платіж відхилено. На вторую карту - то же самое. Пришлось ещё третий банк подключать. А потом приложение вообще глюкануло и перестало пускать.
За такие мансы, да ещё по дням сегодня открывать было не выгодно, передумал открывать. Стал забирать деньги приложением другого банка - и та же история: первый перевод прошел, второй - нет.
И эта постоянная фигня с переводами у Альянса, как минимум, с лета. Раньше не пробовал. Сколько раз писал об этом на горячую линию, а им, похоже, пофиг. Ничего не меняется.
Просто п.....!
candidat
 
Повідомлень: 1287
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 05:52

Пошел третий день,специалисты никак не могут посчитать мои трансакции,состоящии из пяти платежей и выплатить кешбек на основной счет
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 198
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:44

Re: Банк Альянс

korzviktor20 написав:Пошел третий день,специалисты никак не могут посчитать мои трансакции,состоящии из пяти платежей и выплатить кешбек на основной счет
Станом на сьогодні - нараховують кешбек?
Не хочеться бодатися з виплатою, як у автора цитати.
lel
 
Повідомлень: 3473
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:59

Re: Банк Альянс

lel, так. Як 30 % для нових клієнтів до 500 ₴, так 1 % тим, хто набрав 500 ₴.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5914
З нами з: 08.03.18
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1084 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:51

Re: Банк Альянс

Ничего в этом приложении не работает.Мне начислили кешбек 500грн,при выводе появилась ошибка и деньги с кешбека ушли, а на счет не пришли.
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 198
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:57

  korzviktor20 написав:Ничего в этом приложении не работает.Мне начислили кешбек 500грн,при выводе появилась ошибка и деньги с кешбека ушли, а на счет не пришли.

див. viewtopic.php?p=5708543#p5708543
все вивів і забув... чекаю коли їхні змузисти налаштують знофф застосунок :P :P
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5290
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 90919293
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 139, 140, 141
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1400 932665
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 кві, 2024 13:04
nighthawk5
Креді Агріколь Банк 1 ... 22, 23, 24
x11 » Пон 03 січ, 2022 20:45
239 101203
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 кві, 2024 11:31
sens
Ідея Банк 1 ... 60, 61, 62
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01
615 390003
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 кві, 2024 00:34
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.