RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 01:40

Как этот Альянс уже достал! Когда-нибудь настанет то время, что у него будут нормально работать переводы с карты на карту?
Собирался вчера два скромных депозита на 50 тысяч организовать двум родственникам. Стал тянуть деньги Альянсом. На одну карту первый перевод зачислился, второй - платіж відхилено. На вторую карту - то же самое. Пришлось ещё третий банк подключать. А потом приложение вообще глюкануло и перестало пускать.
За такие мансы, да ещё по дням сегодня открывать было не выгодно, передумал открывать. Стал забирать деньги приложением другого банка - и та же история: первый перевод прошел, второй - нет.
И эта постоянная фигня с переводами у Альянса, как минимум, с лета. Раньше не пробовал. Сколько раз писал об этом на горячую линию, а им, похоже, пофиг. Ничего не меняется.
Просто п.....!
candidat
 
Повідомлень: 1287
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 05:52

Пошел третий день,специалисты никак не могут посчитать мои трансакции,состоящии из пяти платежей и выплатить кешбек на основной счет
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 198
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:44

Re: Банк Альянс

korzviktor20 написав:Пошел третий день,специалисты никак не могут посчитать мои трансакции,состоящии из пяти платежей и выплатить кешбек на основной счет
Станом на сьогодні - нараховують кешбек?
Не хочеться бодатися з виплатою, як у автора цитати.
lel
 
Повідомлень: 3477
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:59

Re: Банк Альянс

lel, так. Як 30 % для нових клієнтів до 500 ₴, так 1 % тим, хто набрав 500 ₴.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5914
З нами з: 08.03.18
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1084 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:51

Re: Банк Альянс

Ничего в этом приложении не работает.Мне начислили кешбек 500грн,при выводе появилась ошибка и деньги с кешбека ушли, а на счет не пришли.
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 198
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:57

  korzviktor20 написав:Ничего в этом приложении не работает.Мне начислили кешбек 500грн,при выводе появилась ошибка и деньги с кешбека ушли, а на счет не пришли.

див. viewtopic.php?p=5708543#p5708543
все вивів і забув... чекаю коли їхні змузисти налаштують знофф застосунок :P :P
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5291
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:32

А регистрироваться уже даёт?
Feh14
 
Повідомлень: 97
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:06

Re: Банк Альянс

Feh14 написав:А регистрироваться уже даёт?
Даже СМС прийшла про 50т кредитного ліміту, АЛЕ додаток не встановлюється. Це в перші дні дії рефералки відправив родичам.
P.S. Свої вже вивів.
lel
 
Повідомлень: 3477
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:45

А як гаситись? Наприклад, витратив в квітні 5т. Коли та скільки повертати, до 30 червня, чи якусь частину потрібно внести до 30 травня?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3339
З нами з: 31.03.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:15

Re: Банк Альянс

novichok написав:А як гаситись? Наприклад, витратив в квітні 5т. Коли та скільки повертати, до 30 червня, чи якусь частину потрібно внести до 30 травня?
https://bankalliance.ua/pages/cards/cre ... .04.24.pdf
Маю думку, що потрібно внести ОМП- мін 100грн до 30.05.
Але вже вивів кешбек 402.
lel
 
Повідомлень: 3477
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 90919293
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 139, 140, 141
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1400 932728
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 кві, 2024 13:04
nighthawk5
Креді Агріколь Банк 1 ... 22, 23, 24
x11 » Пон 03 січ, 2022 20:45
239 101246
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 кві, 2024 11:31
sens
Ідея Банк 1 ... 60, 61, 62
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01
615 390015
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 кві, 2024 00:34
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11796)
13.04.2024 15:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.