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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:43

  novichok написав:А як гаситись? Наприклад, витратив в квітні 5т. Коли та скільки повертати, до 30 червня, чи якусь частину потрібно внести до 30 травня?

Но есть ньюанс, что бы в следующем месяце открылся новый лимит, нужно загасить всё потраченное в ноль.
Тут кредлимиты не пересекаются.
То есть нельзя будет тратить в мае, потом погасить только траты за апрель, а майские траты уже в июне.
Если тратишь в апреле, потом в мае, то в конце мая нужно гасить всю сумму.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:58

  Feh14 написав:
  novichok написав:А як гаситись? Наприклад, витратив в квітні 5т. Коли та скільки повертати, до 30 червня, чи якусь частину потрібно внести до 30 травня?

Но есть ньюанс, что бы в следующем месяце открылся новый лимит, нужно загасить всё потраченное в ноль.
Тут кредлимиты не пересекаются.
То есть нельзя будет тратить в мае, потом погасить только траты за апрель, а майские траты уже в июне.
Т

Іншими словами, поки не загасишь за квітень банк не дасть тратити в травні?!
Ок. Тоді скільки часу дається для загашення квітневих трат, 100 грн (або 5% від боргу) до кінця травня, решту до кінця червня і тільки в липні знову відкриється ліміт?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 16:53

  novichok написав:Іншими словами, поки не загасишь за квітень банк не дасть тратити в травні?!
Ок. Тоді скільки часу дається для загашення квітневих трат, 100 грн (або 5% від боргу) до кінця травня, решту до кінця червня і тільки в липні знову відкриється ліміт?

Тратить можно, но в конце травня нужно погасить всю сумму.
Речь идёт про полное погашение, то есть что бы не платить ничего, ни каких процентов, то есть чтоб из грейса не выходить.
Пока в ноль не выйдешь, новый грейс период в травне не откроется.

А про 5%, 100 грн и прочее я не знаю, я никогда из грейса не выхожу и этими нюансами не интересовался.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:04

  Feh14 написав:
  novichok написав:Іншими словами, поки не загасишь за квітень банк не дасть тратити в травні?!
Ок. Тоді скільки часу дається для загашення квітневих трат, 100 грн (або 5% від боргу) до кінця травня, решту до кінця червня і тільки в липні знову відкриється ліміт?

Тратить можно, но в конце травня нужно погасить всю сумму.
Речь идёт про полное погашение, то есть что бы не платить ничего, ни каких процентов, то есть чтоб из грейса не выходить.
Пока в ноль не выйдешь, новый грейс период в травне не откроется.

А про 5%, 100 грн и прочее я не знаю, я никогда из грейса не выхожу и этими нюансами не интересовался.

іншими словами, щоб не заморачуватись потрібно користуватись як звичайною кредиткою, моно, ізі та т.п. , що витратив у квітні занеси до кінця травня?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:15

  novichok написав:іншими словами, щоб не заморачуватись потрібно користуватись як звичайною кредиткою, моно, ізі та т.п. , що витратив у квітні занеси до кінця травня?

Нет. В моно то что потратите в апреле, заносите в мае, а то что потратите в мае, заносите в июне, и в ноль можно не выходить.
А тут то что потратите в апреле и в мае, нужно занести все равно в мае, пока в ноль не выйдете, и только потом новый грейс отсчитывается.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:28

  Feh14 написав:
  novichok написав:іншими словами, щоб не заморачуватись потрібно користуватись як звичайною кредиткою, моно, ізі та т.п. , що витратив у квітні занеси до кінця травня?

Нет. В моно то что потратите в апреле, заносите в мае, а то что потратите в мае, заносите в июне, и в ноль можно не выходить.
А тут то что потратите в апреле и в мае, нужно занести все равно в мае, пока в ноль не выйдете, и только потом новый грейс отсчитывается.

зрозуміло, дякую.
novichok
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