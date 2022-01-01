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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 кві, 2024 15:43
novichok написав:
А як гаситись? Наприклад, витратив в квітні 5т. Коли та скільки повертати, до 30 червня, чи якусь частину потрібно внести до 30 травня?
Но есть ньюанс, что бы в следующем месяце открылся новый лимит, нужно загасить всё потраченное в ноль.
Тут кредлимиты не пересекаются.
То есть нельзя будет тратить в мае, потом погасить только траты за апрель, а майские траты уже в июне.
Если тратишь в апреле, потом в мае, то в конце мая нужно гасить всю сумму.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 15:58
Feh14 написав: novichok написав:
А як гаситись? Наприклад, витратив в квітні 5т. Коли та скільки повертати, до 30 червня, чи якусь частину потрібно внести до 30 травня?
Но есть ньюанс, что бы в следующем месяце открылся новый лимит, нужно загасить всё потраченное в ноль.
Тут кредлимиты не пересекаются.
То есть нельзя будет тратить в мае, потом погасить только траты за апрель, а майские траты уже в июне.
Т
Іншими словами, поки не загасишь за квітень банк не дасть тратити в травні?!
Ок. Тоді скільки часу дається для загашення квітневих трат, 100 грн (або 5% від боргу) до кінця травня
, решту до кінця червня
і тільки в липні
знову відкриється ліміт?
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novichok
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:53
novichok написав:
Іншими словами, поки не загасишь за квітень банк не дасть тратити в травні?!
Ок. Тоді скільки часу дається для загашення квітневих трат, 100 грн (або 5% від боргу) до кінця травня
, решту до кінця червня
і тільки в липні
знову відкриється ліміт?
Тратить можно, но в конце травня нужно погасить всю сумму.
Речь идёт про полное погашение, то есть что бы не платить ничего, ни каких процентов, то есть чтоб из грейса не выходить.
Пока в ноль не выйдешь, новый грейс период в травне не откроется.
А про 5%, 100 грн и прочее я не знаю, я никогда из грейса не выхожу и этими нюансами не интересовался.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 17:04
Feh14 написав: novichok написав:
Іншими словами, поки не загасишь за квітень банк не дасть тратити в травні?!
Ок. Тоді скільки часу дається для загашення квітневих трат, 100 грн (або 5% від боргу) до кінця травня
, решту до кінця червня
і тільки в липні
знову відкриється ліміт?
Тратить можно, но в конце травня нужно погасить всю сумму.
Речь идёт про полное погашение, то есть что бы не платить ничего, ни каких процентов, то есть чтоб из грейса не выходить.
Пока в ноль не выйдешь, новый грейс период в травне не откроется.
А про 5%, 100 грн и прочее я не знаю, я никогда из грейса не выхожу и этими нюансами не интересовался.
іншими словами, щоб не заморачуватись потрібно користуватись як звичайною кредиткою, моно, ізі та т.п. , що витратив у квітні занеси до кінця травня?
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Додано: Суб 13 кві, 2024 18:15
novichok написав:
іншими словами, щоб не заморачуватись потрібно користуватись як звичайною кредиткою, моно, ізі та т.п. , що витратив у квітні занеси до кінця травня?
Нет. В моно то что потратите в апреле, заносите в мае, а то что потратите в мае, заносите в июне, и в ноль можно не выходить.
А тут то что потратите в апреле и в мае, нужно занести все равно в мае, пока в ноль не выйдете, и только потом новый грейс отсчитывается.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 18:28
Feh14 написав: novichok написав:
іншими словами, щоб не заморачуватись потрібно користуватись як звичайною кредиткою, моно, ізі та т.п. , що витратив у квітні занеси до кінця травня?
Нет. В моно то что потратите в апреле, заносите в мае, а то что потратите в мае, заносите в июне, и в ноль можно не выходить.
А тут то что потратите в апреле и в мае, нужно занести все равно в мае, пока в ноль не выйдете, и только потом новый грейс отсчитывается.
зрозуміло, дякую.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 20:08
novichok написав:
А як гаситись? Наприклад, витратив в квітні 5т. Коли та скільки повертати, до 30 червня, чи якусь частину потрібно внести до 30 травня?
Зі слів підтримки.
У квітні починається пільговий період. У травні треба загасити ОМП. У червні -- загасити картку в нуль, щоб зберегти умови пільгового періоду. А з липня починаємо тратити.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 21:51
Howl написав: novichok написав:
А як гаситись? Наприклад, витратив в квітні 5т. Коли та скільки повертати, до 30 червня, чи якусь частину потрібно внести до 30 травня?
Зі слів підтримки.
У квітні починається пільговий період. У травні треба загасити ОМП. У червні -- загасити картку в нуль, щоб зберегти умови пільгового періоду. А з липня починаємо тратити.
ок, а рахувати ОМП самостійно, за квітень чи за квітень+травень?
виходить квітневі трати це 90 днів грейсу, травневі 60 днів (ОМП), червневі 30 днів (гасимо в нуль трати за 3 місяці мінус ОМП). Якось так...
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novichok
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