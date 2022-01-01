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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 кві, 2024 08:40
novichok написав:
а рахувати ОМП самостійно, за квітень чи за квітень+травень?
Скоріше за все в мобільному застосунку відобразиться ця інформація чи реалізують це відображення.
Ну також, можливо, пришлюсь SMS замість інфи в застосунку... У травні буде видно.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 11:38
novichok написав:2XL, і по якій схемі плануєте гаситися? Наприклад, витратили в квітні 5т грн...
Howl написав:Скоріше за все в мобільному застосунку відобразиться ця інформація чи реалізують це відображення.
Ну також, можливо, пришлюсь SMS замість інфи в застосунку... У травні буде видно.
Нема чого додати, колега як мої думки виклав.
Якщо виявиться не так - погашу в кінці травня. Якщо підтвердиться три місяці, то буде одна з самих цікавих кредиток
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Додано: Нед 14 кві, 2024 13:43
2XL написав:
Якщо виявиться не так - погашу в кінці травня. Якщо підтвердиться три місяці, то буде одна з самих цікавих кредиток
Так начебто з трьома місяцями запитань якраз немає. Питання щодо термінів оплати ОМП: у травні платити чи не платити ОМП. Моя особиста думка виходячи з тарифів – платити 5% у травні, а потім повністю гасити у червні.
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