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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 08:40

Re: Банк Альянс

  novichok написав:а рахувати ОМП самостійно, за квітень чи за квітень+травень?
Скоріше за все в мобільному застосунку відобразиться ця інформація чи реалізують це відображення.
Ну також, можливо, пришлюсь SMS замість інфи в застосунку... У травні буде видно.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 11:38

Re: Банк Альянс

novichok написав:2XL, і по якій схемі плануєте гаситися? Наприклад, витратили в квітні 5т грн...




Howl написав:Скоріше за все в мобільному застосунку відобразиться ця інформація чи реалізують це відображення.
Ну також, можливо, пришлюсь SMS замість інфи в застосунку... У травні буде видно.

Нема чого додати, колега як мої думки виклав.

Якщо виявиться не так - погашу в кінці травня. Якщо підтвердиться три місяці, то буде одна з самих цікавих кредиток
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 13:43

Re: Банк Альянс

  2XL написав:Якщо виявиться не так - погашу в кінці травня. Якщо підтвердиться три місяці, то буде одна з самих цікавих кредиток

Так начебто з трьома місяцями запитань якраз немає. Питання щодо термінів оплати ОМП: у травні платити чи не платити ОМП. Моя особиста думка виходячи з тарифів – платити 5% у травні, а потім повністю гасити у червні.
ingtrans
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