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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 08:40

Re: Банк Альянс

  novichok написав:а рахувати ОМП самостійно, за квітень чи за квітень+травень?
Скоріше за все в мобільному застосунку відобразиться ця інформація чи реалізують це відображення.
Ну також, можливо, пришлюсь SMS замість інфи в застосунку... У травні буде видно.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 11:38

Re: Банк Альянс

novichok написав:2XL, і по якій схемі плануєте гаситися? Наприклад, витратили в квітні 5т грн...




Howl написав:Скоріше за все в мобільному застосунку відобразиться ця інформація чи реалізують це відображення.
Ну також, можливо, пришлюсь SMS замість інфи в застосунку... У травні буде видно.

Нема чого додати, колега як мої думки виклав.

Якщо виявиться не так - погашу в кінці травня. Якщо підтвердиться три місяці, то буде одна з самих цікавих кредиток
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 13:43

Re: Банк Альянс

  2XL написав:Якщо виявиться не так - погашу в кінці травня. Якщо підтвердиться три місяці, то буде одна з самих цікавих кредиток

Так начебто з трьома місяцями запитань якраз немає. Питання щодо термінів оплати ОМП: у травні платити чи не платити ОМП. Моя особиста думка виходячи з тарифів – платити 5% у травні, а потім повністю гасити у червні.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 15:09

Альянс)

Смешно это все читать.В банке бардак,про какие грейсы можно говорить,если они не знают что было пару дней назад.Попасть на проценты и иметь головняк,самое оно
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 22:09

Так начебто з трьома місяцями запитань якраз немає. Питання щодо термінів оплати ОМП: у травні платити чи не платити ОМП. Моя особиста думка виходячи з тари
фів – платити 5% у травні, а потім
повністю гасити у червні.[/quote]
Як я зрозумів, треба внести обов'язковий місячний платіж 5% від суми боргу в травні за витрачені кошти в квітні та травні з
кредитного ліміту, а до кінця червня повністю погасити суму заборгованості з урахуванням витрат кред. ліміту в червні.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 15:59

Цікаво, що новий застосунок не бачить баланс за Персональною карткою. Я думав, що у нього той самий прикол, що з кредиткою і повинен відбутися рух, щоб він почав щось показувати, але його так і не пробило. А депозитів взагалі у новому немає: ні нових, ні діючих. Ще довго вони його пиляти будуть...
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 16:00

Картка вже додається в Більше.

Також надходять LOOKUP'и.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 08:04

Re: Банк Альянс

рефка и рега работает?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:05

Re: Банк Альянс

zoawlhxc, новостей про это пока нет. Необходимо ожидать...
Howl
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