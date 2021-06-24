Скоріше за все в мобільному застосунку відобразиться ця інформація чи реалізують це відображення.
Ну також, можливо, пришлюсь SMS замість інфи в застосунку... У травні буде видно.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 08:40
Re: Банк Альянс
Додано: Нед 14 кві, 2024 11:38
Re: Банк Альянс
Нема чого додати, колега як мої думки виклав.
Якщо виявиться не так - погашу в кінці травня. Якщо підтвердиться три місяці, то буде одна з самих цікавих кредиток
Додано: Нед 14 кві, 2024 13:43
Re: Банк Альянс
Так начебто з трьома місяцями запитань якраз немає. Питання щодо термінів оплати ОМП: у травні платити чи не платити ОМП. Моя особиста думка виходячи з тарифів – платити 5% у травні, а потім повністю гасити у червні.
Додано: Нед 14 кві, 2024 15:09
Альянс)
Смешно это все читать.В банке бардак,про какие грейсы можно говорить,если они не знают что было пару дней назад.Попасть на проценты и иметь головняк,самое оно
Додано: Нед 14 кві, 2024 22:09
Так начебто з трьома місяцями запитань якраз немає. Питання щодо термінів оплати ОМП: у травні платити чи не платити ОМП. Моя особиста думка виходячи з тари
фів – платити 5% у травні, а потім
повністю гасити у червні.[/quote]
Як я зрозумів, треба внести обов'язковий місячний платіж 5% від суми боргу в травні за витрачені кошти в квітні та травні з
кредитного ліміту, а до кінця червня повністю погасити суму заборгованості з урахуванням витрат кред. ліміту в червні.
Додано: Пон 15 кві, 2024 15:59
Цікаво, що новий застосунок не бачить баланс за Персональною карткою. Я думав, що у нього той самий прикол, що з кредиткою і повинен відбутися рух, щоб він почав щось показувати, але його так і не пробило. А депозитів взагалі у новому немає: ні нових, ні діючих. Ще довго вони його пиляти будуть...
Додано: Чет 18 кві, 2024 08:04
Re: Банк Альянс
рефка и рега работает?
Додано: Чет 18 кві, 2024 09:05
Re: Банк Альянс
zoawlhxc, новостей про это пока нет. Необходимо ожидать...
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