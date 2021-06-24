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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 07:33

Кредитный лимит, кстати, не дали. Придется забрасывать свои, чтобы получить эти 30%, - и забыть об этой карте, как страшном сне.
Искатель
 
Повідомлень: 6174
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1017 раз.
Подякували: 4834 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 07:59

Re: Банк Альянс

Хтось пробував купувати військові облігації в дії зі стартової? Без комісу? В грейсі? Дякую.
alibob
 
Повідомлень: 489
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 09:18

Re: Банк Альянс

  Искатель написав:Или только моим знакомым так не повезло?
Относительно.
По моей ссылке зарегистрировались и стали клиентом, но у меня рисует, что только скачано. Кешбека за регистрацию нет ни у меня, ни у того, кто регистрировался.

Ждём-с...
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5927
З нами з: 08.03.18
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1088 раз.
 
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  #<1 ... 93949596
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