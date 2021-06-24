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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 кві, 2024 07:33
Кредитный лимит, кстати, не дали. Придется забрасывать свои, чтобы получить эти 30%, - и забыть об этой карте, как страшном сне.
Додано: Суб 20 кві, 2024 07:59
Re: Банк Альянс
Хтось пробував купувати військові облігації в дії зі стартової? Без комісу? В грейсі? Дякую.
Додано: Суб 20 кві, 2024 09:18
Re: Банк Альянс
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