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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 07:33

Кредитный лимит, кстати, не дали. Придется забрасывать свои, чтобы получить эти 30%, - и забыть об этой карте, как страшном сне.
Искатель
 
Повідомлень: 6174
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1017 раз.
Подякували: 4834 раз.
 
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6
13
2
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 07:59

Re: Банк Альянс

Хтось пробував купувати військові облігації в дії зі стартової? Без комісу? В грейсі? Дякую.
alibob
 
Повідомлень: 492
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 09:18

Re: Банк Альянс

  Искатель написав:Или только моим знакомым так не повезло?
Относительно.
По моей ссылке зарегистрировались и стали клиентом, но у меня рисует, что только скачано. Кешбека за регистрацию нет ни у меня, ни у того, кто регистрировался.

Ждём-с...
Howl
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Повідомлень: 5932
З нами з: 08.03.18
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1088 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:43

alibob
три так.
KVV
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 29.11.18
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Подякували: 155 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:08

  KVV написав:alibob
три так.

Дяк
alibob
 
Повідомлень: 492
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 16:30

А з ТАС2Ю Альянс не дружить чи що? Приходить відмова при спробі оплати.
klug
 
Повідомлень: 8445
З нами з: 18.08.14
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Подякували: 1180 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 16:46

  Искатель написав:У меня пять знакомых скачали приложение еще неделю назад, из них трое начали регистрироваться. В новом приложении так и отображается: "Завантажено 5. Реєструються 3". И тишина... То есть за последнюю неделю никому, что ли, не удалось довести процесс до конца? Или только моим знакомым так не повезло?

а де цей новий додаток взяти?
Sergion
 
Повідомлень: 693
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:31

  Sergion написав:
  Искатель написав:У меня пять знакомых скачали приложение еще неделю назад, из них трое начали регистрироваться. В новом приложении так и отображается: "Завантажено 5. Реєструються 3". И тишина... То есть за последнюю неделю никому, что ли, не удалось довести процесс до конца? Или только моим знакомым так не повезло?

а де цей новий додаток взяти?

Там де і всі інші додатки скачують.
mogicanin1986
 
Повідомлень: 305
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:16

  Sergion написав:
  Искатель написав:У меня пять знакомых скачали приложение еще неделю назад, из них трое начали регистрироваться. В новом приложении так и отображается: "Завантажено 5. Реєструються 3". И тишина... То есть за последнюю неделю никому, что ли, не удалось довести процесс до конца? Или только моим знакомым так не повезло?

а де цей новий додаток взяти?

Через рефералку скачуйте - Вас перекине куди треба :D
klug
 
Повідомлень: 8445
З нами з: 18.08.14
Подякував: 357 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
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  #<1 ... 93949596
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