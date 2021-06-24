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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 кві, 2024 07:33
Кредитный лимит, кстати, не дали. Придется забрасывать свои, чтобы получить эти 30%, - и забыть об этой карте, как страшном сне.
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Искатель
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Додано: Суб 20 кві, 2024 07:59
Хтось пробував купувати військові облігації в дії зі стартової? Без комісу? В грейсі? Дякую.
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alibob
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Додано: Суб 20 кві, 2024 09:18
Искатель написав:
Или только моим знакомым так не повезло?
Относительно.
По моей ссылке зарегистрировались и стали клиентом, но у меня рисует, что только скачано. Кешбека за регистрацию нет ни у меня, ни у того, кто регистрировался.
Ждём-с...
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Howl
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Додано: Суб 20 кві, 2024 11:43
alibob
три так.
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KVV
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Додано: Суб 20 кві, 2024 13:08
KVV написав:alibob
три так.
Дяк
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alibob
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Додано: Пон 22 кві, 2024 16:30
А з ТАС2Ю Альянс не дружить чи що? Приходить відмова при спробі оплати.
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klug
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Додано: Пон 22 кві, 2024 16:46
Искатель написав:
У меня пять знакомых скачали приложение еще неделю назад, из них трое начали регистрироваться. В новом приложении так и отображается: "Завантажено 5. Реєструються 3". И тишина... То есть за последнюю неделю никому, что ли, не удалось довести процесс до конца? Или только моим знакомым так не повезло?
а де цей новий додаток взяти?
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Sergion
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Додано: Пон 22 кві, 2024 18:31
Sergion написав: Искатель написав:
У меня пять знакомых скачали приложение еще неделю назад, из них трое начали регистрироваться. В новом приложении так и отображается: "Завантажено 5. Реєструються 3". И тишина... То есть за последнюю неделю никому, что ли, не удалось довести процесс до конца? Или только моим знакомым так не повезло?
а де цей новий додаток взяти?
Там де і всі інші додатки скачують.
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mogicanin1986
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Додано: Пон 22 кві, 2024 19:16
Sergion написав: Искатель написав:
У меня пять знакомых скачали приложение еще неделю назад, из них трое начали регистрироваться. В новом приложении так и отображается: "Завантажено 5. Реєструються 3". И тишина... То есть за последнюю неделю никому, что ли, не удалось довести процесс до конца? Или только моим знакомым так не повезло?
а де цей новий додаток взяти?
Через рефералку скачуйте - Вас перекине куди треба
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klug
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Додано: Пон 22 кві, 2024 20:12
klug, рефералка й реєстрація наче ще не відновили.
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Howl
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