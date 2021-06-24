KVV написав:підтримка альянсу рекомендує звертатись до сервісу який надав відмову.
Схоже, що це у них стандартний скрипт, але на щастя вони ще не такі зомбі, як у деяких більш бувалих банках, і очевидні аргументи дали змогу створити заявку на тех. відділ. Інше питання чи вона дасть якийсь результат.
Інформуємо Вас про те, що з 16.04.2024 року вступають у дію нові Умови розміщення коштів на вклад (депозит) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» - Процентні ставки по вкладах (депозитах) для клієнтів роздрібного бізнесу (фізичні особи).