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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:00

  klug написав:А з ТАС2Ю Альянс не дружить чи що? Приходить відмова при спробі оплати.

схоже що не дружить, бо підтримка альянсу рекомендує звертатись до сервісу який надав відмову.
але їхній рівень нам відомий тому не йму їм віри.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:55

  KVV написав:підтримка альянсу рекомендує звертатись до сервісу який надав відмову.

Схоже, що це у них стандартний скрипт, але на щастя вони ще не такі зомбі, як у деяких більш бувалих банках, і очевидні аргументи дали змогу створити заявку на тех. відділ. Інше питання чи вона дасть якийсь результат.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 17:28

Шановні клієнти!

Інформуємо Вас про те, що з 16.04.2024 року вступають у дію нові Умови розміщення коштів на вклад (депозит) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» - Процентні ставки по вкладах (депозитах) для клієнтів роздрібного бізнесу (фізичні особи).

https://bankalliance.ua/system/article_ ... 1713248897
greenozon
 
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