Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 кві, 2024 12:00
klug написав:
А з ТАС2Ю Альянс не дружить чи що? Приходить відмова при спробі оплати.
схоже що не дружить, бо підтримка альянсу рекомендує звертатись до сервісу який надав відмову.
але їхній рівень нам відомий тому не йму їм віри.
KVV
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Додано: Вів 23 кві, 2024 12:55
KVV написав:
підтримка альянсу рекомендує звертатись до сервісу який надав відмову.
Схоже, що це у них стандартний скрипт, але на щастя вони ще не такі зомбі, як у деяких більш бувалих банках, і очевидні аргументи дали змогу створити заявку на тех. відділ. Інше питання чи вона дасть якийсь результат.
klug
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Додано: Вів 23 кві, 2024 17:28
Шановні клієнти!
Інформуємо Вас про те, що з 16.04.2024 року вступають у дію нові Умови розміщення коштів на вклад (депозит) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» - Процентні ставки по вкладах (депозитах) для клієнтів роздрібного бізнесу (фізичні особи).
https://bankalliance.ua/system/article_ ... 1713248897
greenozon
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Додано: Сер 01 тра, 2024 20:03
Альянс так і не спромігся випустити картку, щоб заводити кошти безготівкові без комісіі? Є в когось поради з цього питання?
Incasso
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Додано: Сер 01 тра, 2024 21:37
Incasso написав:
Альянс так і не спромігся випустити картку, щоб заводити кошти безготівкові без комісіі? Є в когось поради з цього питання?
Ну так ото нова СтартОва у новому заст-ку з шаровим повненням
та кешбеком 30%... Тут вже місяць її намагаються юзати
Amethyst
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Додано: Сер 01 тра, 2024 23:21
Хто пробуав, на Приватну кишмиш без комісії заходить?
Incasso написав:
Альянс так і не спромігся випустити картку, щоб заводити кошти безготівкові без комісіі? Є в когось поради з цього питання?
Заводити з якою метою? Якщо далі на депо, то Скарбничці вже 100500 років.
klug
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