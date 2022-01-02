KVV написав:підтримка альянсу рекомендує звертатись до сервісу який надав відмову.
Схоже, що це у них стандартний скрипт, але на щастя вони ще не такі зомбі, як у деяких більш бувалих банках, і очевидні аргументи дали змогу створити заявку на тех. відділ. Інше питання чи вона дасть якийсь результат.
Інформуємо Вас про те, що з 16.04.2024 року вступають у дію нові Умови розміщення коштів на вклад (депозит) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» - Процентні ставки по вкладах (депозитах) для клієнтів роздрібного бізнесу (фізичні особи).
Господа, подскажите как дешевле всего выйти с карты, выдаваемой при открытии депо? На днях упадет тело депо, 150к, хочу вывести в нал. Снимать через банкоматы, там вроде 20грн за операцию, в кассе другого банка не помню размер комиса... В кассе самого альянса вроде без комиссии снятие, но съездить сейчас нет возможности. Спасибо.