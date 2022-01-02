KVV написав:підтримка альянсу рекомендує звертатись до сервісу який надав відмову.
Схоже, що це у них стандартний скрипт, але на щастя вони ще не такі зомбі, як у деяких більш бувалих банках, і очевидні аргументи дали змогу створити заявку на тех. відділ. Інше питання чи вона дасть якийсь результат.
Інформуємо Вас про те, що з 16.04.2024 року вступають у дію нові Умови розміщення коштів на вклад (депозит) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» - Процентні ставки по вкладах (депозитах) для клієнтів роздрібного бізнесу (фізичні особи).
Господа, подскажите как дешевле всего выйти с карты, выдаваемой при открытии депо? На днях упадет тело депо, 150к, хочу вывести в нал. Снимать через банкоматы, там вроде 20грн за операцию, в кассе другого банка не помню размер комиса... В кассе самого альянса вроде без комиссии снятие, но съездить сейчас нет возможности. Спасибо.
логан1919 Найкраще тягнути чужою тягнучкою, але перш за все на гарячці підніми ліміт до 150 к. на операції і тягни на моно, ПУМБ ВСЕкарта і знімаєш без проблем, завжди так роблю і ніколи не ходжу у касу, облом.