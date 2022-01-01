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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:00

  klug написав:А з ТАС2Ю Альянс не дружить чи що? Приходить відмова при спробі оплати.

схоже що не дружить, бо підтримка альянсу рекомендує звертатись до сервісу який надав відмову.
але їхній рівень нам відомий тому не йму їм віри.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:55

  KVV написав:підтримка альянсу рекомендує звертатись до сервісу який надав відмову.

Схоже, що це у них стандартний скрипт, але на щастя вони ще не такі зомбі, як у деяких більш бувалих банках, і очевидні аргументи дали змогу створити заявку на тех. відділ. Інше питання чи вона дасть якийсь результат.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 17:28

Шановні клієнти!

Інформуємо Вас про те, що з 16.04.2024 року вступають у дію нові Умови розміщення коштів на вклад (депозит) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» - Процентні ставки по вкладах (депозитах) для клієнтів роздрібного бізнесу (фізичні особи).

https://bankalliance.ua/system/article_ ... 1713248897
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 20:03

Re: Банк Альянс

Альянс так і не спромігся випустити картку, щоб заводити кошти безготівкові без комісіі? Є в когось поради з цього питання?
Incasso
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:37

  Incasso написав:Альянс так і не спромігся випустити картку, щоб заводити кошти безготівкові без комісіі? Є в когось поради з цього питання?
Ну так ото нова СтартОва у новому заст-ку з шаровим повненням
та кешбеком 30%... Тут вже місяць її намагаються юзати :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 23:21

Хто пробуав, на Приватну кишмиш без комісії заходить?

  Incasso написав:Альянс так і не спромігся випустити картку, щоб заводити кошти безготівкові без комісіі? Є в когось поради з цього питання?

Заводити з якою метою? Якщо далі на депо, то Скарбничці вже 100500 років.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 13:18

  klug написав:
  Incasso написав:Альянс так і не спромігся випустити картку, щоб заводити кошти безготівкові без комісіі?

Заводити з якою метою? Якщо далі на депо, то Скарбничці вже 100500 років.
так з неї ще можна тоді й не на депо, а в касі зняти.
Раніш так було. Чи вже ніт?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 17:57

...

Господа, подскажите как дешевле всего выйти с карты, выдаваемой при открытии депо? На днях упадет тело депо, 150к, хочу вывести в нал. Снимать через банкоматы, там вроде 20грн за операцию, в кассе другого банка не помню размер комиса... В кассе самого альянса вроде без комиссии снятие, но съездить сейчас нет возможности. Спасибо.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 21:29

логан1919 Найкраще тягнути чужою тягнучкою, але перш за все на гарячці підніми ліміт до 150 к. на операції і тягни на моно, ПУМБ ВСЕкарта і знімаєш без проблем, завжди так роблю і ніколи не ходжу у касу, облом.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 13:59

  melkh написав:логан1919 Найкраще тягнути чужою тягнучкою, але перш за все на гарячці підніми ліміт до 150 к. на операції і тягни на моно, ПУМБ ВСЕкарта і знімаєш без проблем, завжди так роблю і ніколи не ходжу у касу, облом.
ПУМБ? - це якщо готові до питань про походження таких величезних коштів (місячний ліміт надходжень, декларація, довідка про доходи,.......)
flysoulfly
 
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