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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 тра, 2024 16:16
Вони планують додавати інформацію про платіж пільгового періоду чи рахувати у стовпчик?
Додано: Пон 06 тра, 2024 16:31
Додано: Пон 06 тра, 2024 17:48
Re: Банк Альянс
Альянс знову зробив перерву у реєстрації нових клієнтів через додаток? Не дає відкрити картку Стартова з підтвердженням через Дію.
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