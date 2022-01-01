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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 тра, 2024 16:16
Вони планують додавати інформацію про платіж пільгового періоду чи рахувати у стовпчик?
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klug
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Додано: Пон 06 тра, 2024 16:31
klug написав:
Вони планують додавати інформацію про платіж пільгового періоду чи рахувати у стовпчик?
Відповідь підтримки: Нажаль конкретної дати не має дана функція в розробці у фахівців очікуйте ,будь ласка.
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mogicanin1986
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Додано: Пон 06 тра, 2024 17:48
Альянс знову зробив перерву у реєстрації нових клієнтів через додаток? Не дає відкрити картку Стартова з підтвердженням через Дію.
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Amid
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Додано: Пон 06 тра, 2024 21:21
Amid написав:
Альянс знову зробив перерву у реєстрації нових клієнтів через додаток? Не дає відкрити картку Стартова з підтвердженням через Дію.
Він ще попередню перерву не закінчив, з 9.04
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wildlynx
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