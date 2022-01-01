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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:16

Вони планують додавати інформацію про платіж пільгового періоду чи рахувати у стовпчик?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:31

  klug написав:Вони планують додавати інформацію про платіж пільгового періоду чи рахувати у стовпчик?

Відповідь підтримки: Нажаль конкретної дати не має дана функція в розробці у фахівців очікуйте ,будь ласка.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 17:48

Re: Банк Альянс

Альянс знову зробив перерву у реєстрації нових клієнтів через додаток? Не дає відкрити картку Стартова з підтвердженням через Дію.
Amid
 
Повідомлень: 1830
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 21:21

  Amid написав:Альянс знову зробив перерву у реєстрації нових клієнтів через додаток? Не дає відкрити картку Стартова з підтвердженням через Дію.


Він ще попередню перерву не закінчив, з 9.04 :(
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 00:55

  wildlynx написав:
  Amid написав:Альянс знову зробив перерву у реєстрації нових клієнтів через додаток? Не дає відкрити картку Стартова з підтвердженням через Дію.


Він ще попередню перерву не закінчив, з 9.04 :(

Оком не змигнеш, як ці свинорили залишать без штанів, добре, що встигнули натиснути на "стоп" поки ще хоч у спідньому.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 10:30

  klug написав:Оком не змигнеш, як ці свинорили залишать без штанів, добре, що встигнули натиснути на "стоп" поки ще хоч у спідньому.

Стоп слово було "Рефералка" :mrgreen:
KVV
 
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нагадайте, колеги, щодо кешбеку
якщо вибрав 500 грн по одній карті (Глобус+)
і є ще одна (Глобус лайт) то 500 це ліміт сумарно по усіх чи по одній карті?
greenozon
 
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