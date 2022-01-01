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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 тра, 2024 16:16
Вони планують додавати інформацію про платіж пільгового періоду чи рахувати у стовпчик?
Додано: Пон 06 тра, 2024 16:31
Додано: Пон 06 тра, 2024 17:48
Re: Банк Альянс
Альянс знову зробив перерву у реєстрації нових клієнтів через додаток? Не дає відкрити картку Стартова з підтвердженням через Дію.
Додано: Пон 06 тра, 2024 21:21
Додано: Вів 07 тра, 2024 00:55
Оком не змигнеш, як ці свинорили залишать без штанів, добре, що встигнули натиснути на "стоп" поки ще хоч у спідньому.
Додано: Вів 07 тра, 2024 10:30
Додано: Сер 08 тра, 2024 10:09
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Востаннє редагувалось greenozon в Сер 08 тра, 2024 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 08 тра, 2024 11:22
Re: Банк Альянс
То, значить, зараз у банка два додатки: старий ALLIANCE online та новий Alliance ?
І у них різний функціонал?..
Встановив новий Alliance, а він мене не бачить і не знає, хоча я давно клієнт банку і є картки і т.д.
Додано: Сер 08 тра, 2024 14:28
Додано: Сер 08 тра, 2024 14:38
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▫️«Bank Alliance»: пільговий період, відновлення реєстрації та реферальна програма — відповіді на популярні запитання.
1️⃣ Пільговий період. Якщо ви використовували кредитний ліміт в квітні, то щоб залишатися в пільговому періоді, необхідно:
— до 31 травня 23:55: внести обов'язковий платіж 5% від заборгованості та повністю погасити заборгованість за готівковими операціями (якщо вони були в квітні);
— до 30 червня 23:55: внести залишок заборгованості за покупки, які були здійснені в квітні.
Інформація про платежі за кредитом буде відображена у застосунку найближчим часом, тож очікуємо.
2️⃣ Відновлення реєстрації очікується протягом цього місяця, про що ми обов'язково сповістимо. Причина затримки — перехід в хмарне середовище, а це досить складний та кропіткий процес.
3️⃣ Реферальна програма. Якщо Ви відкрили картку до «паузи» реєстрації, але не отримати бонус, то не варто перейматися — Банк обіцяє здійснити донарахування після відновлення реєстрації в застосунку.
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