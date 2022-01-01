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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2024 14:41
5% від ліміту 50000 , необхідно до кінця травня внести 2500 грн на кк
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Вів 07 тра, 2024 19:28
Howl