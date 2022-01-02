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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 18:30

Re: Банк Альянс

КЛ 50к. Витрати квітня 10к, витрати травня 30к. 5% від 10к до кінця травня - це ясно. До кінця червня - решту від 10к та 5% від 30к? Чи...?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 18:53

  alibob написав:КЛ 50к. Витрати квітня 10к, витрати травня 30к. 5% від 10к до кінця травня - це ясно. До кінця червня - решту від 10к та 5% від 30к? Чи...?
у мене в квітні ліміт використано, вважаю що омп можна внести весь в вашому випадку також
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 21:29

Re: Банк Альянс

alibob написав:КЛ 50к. Витрати квітня 10к, витрати травня 30к. 5% від 10к до кінця травня - це ясно. До кінця червня - решту від 10к та 5% від 30к? Чи...?
До кінця червня треба погасити все в нуль.
Крута вийшла картка
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 22:23

https://unn.ua/news/bank-alians-mozhe-b ... iskoho-zmi Только карту открил
Вадимка
 
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