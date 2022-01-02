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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2024 18:30
КЛ 50к. Витрати квітня 10к, витрати травня 30к. 5% від 10к до кінця травня - це ясно. До кінця червня - решту від 10к та 5% від 30к? Чи...?
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alibob
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Додано: Сер 08 тра, 2024 18:53
alibob написав:
КЛ 50к. Витрати квітня 10к, витрати травня 30к. 5% від 10к до кінця травня - це ясно. До кінця червня - решту від 10к та 5% від 30к? Чи...?
у мене в квітні ліміт використано, вважаю що омп можна внести весь в вашому випадку також
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sens
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Додано: Сер 08 тра, 2024 21:29
alibob написав:КЛ 50к. Витрати квітня 10к, витрати травня 30к. 5% від 10к до кінця травня - це ясно. До кінця червня - решту від 10к та 5% від 30к? Чи...?
До кінця червня треба погасити все в нуль.
Крута вийшла картка
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Додано: Вів 14 тра, 2024 12:33
Подскажите, по карте стартова кешбек 30% только для новых клиентов?
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Oktawa
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Додано: Вів 14 тра, 2024 12:36
Oktawa написав:
Подскажите, по карте стартова кешбек 30% только для новых клиентов?
Для всех клиентов НОВОГО приложения в 1й календ. месяц пользования
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Додано: Вів 14 тра, 2024 12:50
Oktawa написав:
Подскажите, по карте стартова кешбек 30% только для новых клиентов?
Швидше витрачайте в травні і отримаєте свої 402,50 грн чистими на власну картку в іншому банку, потім лише 1% на будь-які покупки.
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