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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100>

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 18:30

Re: Банк Альянс

КЛ 50к. Витрати квітня 10к, витрати травня 30к. 5% від 10к до кінця травня - це ясно. До кінця червня - решту від 10к та 5% від 30к? Чи...?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 18:53

  alibob написав:КЛ 50к. Витрати квітня 10к, витрати травня 30к. 5% від 10к до кінця травня - це ясно. До кінця червня - решту від 10к та 5% від 30к? Чи...?
у мене в квітні ліміт використано, вважаю що омп можна внести весь в вашому випадку також
sens
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Повідомлень: 16722
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 21:29

Re: Банк Альянс

alibob написав:КЛ 50к. Витрати квітня 10к, витрати травня 30к. 5% від 10к до кінця травня - це ясно. До кінця червня - решту від 10к та 5% від 30к? Чи...?
До кінця червня треба погасити все в нуль.
Крута вийшла картка
2XL
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Повідомлень: 4282
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 22:23

https://unn.ua/news/bank-alians-mozhe-b ... iskoho-zmi Только карту открил
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:33

Re: Банк Альянс

Подскажите, по карте стартова кешбек 30% только для новых клиентов?
Oktawa
 
Повідомлень: 540
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:36

  Oktawa написав:Подскажите, по карте стартова кешбек 30% только для новых клиентов?

Для всех клиентов НОВОГО приложения в 1й календ. месяц пользования
Amethyst
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Повідомлень: 5372
З нами з: 05.05.21
Подякував: 405 раз.
Подякували: 1031 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:50

  Oktawa написав:Подскажите, по карте стартова кешбек 30% только для новых клиентов?

Швидше витрачайте в травні і отримаєте свої 402,50 грн чистими на власну картку в іншому банку, потім лише 1% на будь-які покупки.
sens
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Повідомлень: 16722
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 918 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:32

Re: Банк Альянс

зразу 4 однакових імейла прислали про зміну тарифів по карті :lol:
quadro_tony_da
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Повідомлень: 62
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:47

  quadro_tony_da написав:зразу 4 однакових імейла прислали про зміну тарифів по карті :lol:

А мене налякали двома пушами про списання :-D

P.S. цікаві зміни, особливо актуальна комісія за випуск 7-ї фізичної картки, які вони не випускають для Стартової взагалі.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:50

Re: Банк Альянс

щоб продовжити користуватися Alliance, ознайомтесь із “Пропозицією укласти угоду про бета-тестування та конфіденційність”
quadro_tony_da
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Повідомлень: 62
З нами з: 05.04.24
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