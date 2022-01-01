Теж прийшло. А як не погоджуся, то вони мені спишуть борг чи заберуть можливість його контролювати/погашати і будуть нараховувати відсотки?
Може такі формальності треба обговорювати до початку тестування, а не через місяць?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 тра, 2024 19:54
Теж прийшло. А як не погоджуся, то вони мені спишуть борг чи заберуть можливість його контролювати/погашати і будуть нараховувати відсотки?
Може такі формальності треба обговорювати до початку тестування, а не через місяць?
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