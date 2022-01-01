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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:54

  quadro_tony_da написав:щоб продовжити користуватися Alliance, ознайомтесь із “Пропозицією укласти угоду про бета-тестування та конфіденційність”

Теж прийшло. А як не погоджуся, то вони мені спишуть борг чи заберуть можливість його контролювати/погашати і будуть нараховувати відсотки?

Може такі формальності треба обговорювати до початку тестування, а не через місяць?
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:27

  quadro_tony_da написав:зразу 4 однакових імейла прислали про зміну тарифів по карті :lol:

ще в Спамі гляньте)

так спішили повідомити про зміни, що в тих тарифах понаписували отаке:
- "У разі виходи на прострочку. Не менше 100 грн та не більше залищку заборгованості" :mrgreen:
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