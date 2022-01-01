Теж прийшло. А як не погоджуся, то вони мені спишуть борг чи заберуть можливість його контролювати/погашати і будуть нараховувати відсотки?
Може такі формальності треба обговорювати до початку тестування, а не через місяць?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 тра, 2024 19:54
Теж прийшло. А як не погоджуся, то вони мені спишуть борг чи заберуть можливість його контролювати/погашати і будуть нараховувати відсотки?
Може такі формальності треба обговорювати до початку тестування, а не через місяць?
Додано: Вів 14 тра, 2024 21:27
Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:25
В меню приложения кстати есть перевыпуск пластика.Только условий пока ге нашёл.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:30
Вот:
1. Картки вже друкують, та найближчим часом плануються бути у Банку. Випуск пластику є безкоштовним. 2. Отримати картку можна буде у будь-якому відділенні або замовити доставлення через підтримку Банка через нову пошту. Доставлення через НП коштом отримувача. 3. Після отримання Ви зможете самостійно перевипустити свою віртуальну картку на пластикову у застосунку.
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