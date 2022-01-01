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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 тра, 2024 19:54
quadro_tony_da написав:
щоб продовжити користуватися Alliance, ознайомтесь із “Пропозицією укласти угоду про бета-тестування та конфіденційність”
Теж прийшло. А як не погоджуся, то вони мені спишуть борг чи заберуть можливість його контролювати/погашати і будуть нараховувати відсотки?
Може такі формальності треба обговорювати до початку тестування, а не через місяць?
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klug
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Додано: Вів 14 тра, 2024 21:27
quadro_tony_da написав:
зразу 4 однакових імейла прислали про зміну тарифів по карті
ще в Спамі гляньте)
так спішили повідомити про зміни, що в тих тарифах понаписували отаке:
- "У разі виходи
на прострочку. Не менше 100 грн та не більше залищку
заборгованості"
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:25
klug написав: quadro_tony_da написав:
зразу 4 однакових імейла прислали про зміну тарифів по карті
А мене налякали двома пушами про списання
P.S. цікаві зміни, особливо актуальна комісія за випуск 7-ї фізичної картки, які вони не випускають для Стартової взагалі.
В меню приложения кстати есть перевыпуск пластика.Только условий пока ге нашёл.
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Feh14
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:30
Вот:
1. Картки вже друкують, та найближчим часом плануються бути у Банку. Випуск пластику є безкоштовним. 2. Отримати картку можна буде у будь-якому відділенні або замовити доставлення через підтримку Банка через нову пошту. Доставлення через НП коштом отримувача. 3. Після отримання Ви зможете самостійно перевипустити свою віртуальну картку на пластикову у застосунку.
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Feh14
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Додано: Нед 19 тра, 2024 10:46
Feh14 написав:
Вот:
1. Картки вже друкують, та найближчим часом плануються бути у Банку. Випуск пластику є безкоштовним. 2. Отримати картку можна буде у будь-якому відділенні або замовити доставлення через підтримку Банка через нову пошту. Доставлення через НП коштом отримувача. 3. Після отримання Ви зможете самостійно перевипустити свою віртуальну картку на пластикову у застосунку.
А как будет считаться срок для повышенного кешбека - с момента выписка виртуалки или активации пластика?
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la9
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Додано: Нед 19 тра, 2024 10:56
la9 написав: Feh14 написав:
Вот:
1. Картки вже друкують, та найближчим часом плануються бути у Банку. Випуск пластику є безкоштовним. 2. Отримати картку можна буде у будь-якому відділенні або замовити доставлення через підтримку Банка через нову пошту. Доставлення через НП коштом отримувача. 3. Після отримання Ви зможете самостійно перевипустити свою віртуальну картку на пластикову у застосунку.
А как будет считаться срок для повышенного кешбека - с момента выписка виртуалки или активации пластика?
В месяце активации экка в прил-и
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Amethyst
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Додано: Нед 19 тра, 2024 10:59
Amethyst написав: la9 написав: Feh14 написав:
Вот:
1. Картки вже друкують, та найближчим часом плануються бути у Банку. Випуск пластику є безкоштовним. 2. Отримати картку можна буде у будь-якому відділенні або замовити доставлення через підтримку Банка через нову пошту. Доставлення через НП коштом отримувача. 3. Після отримання Ви зможете самостійно перевипустити свою віртуальну картку на пластикову у застосунку.
А как будет считаться срок для повышенного кешбека - с момента выписка виртуалки или активации пластика?
С момента установки прил-я
не... У меня приложение установлено, но кредитку не открывал, пользуюсь старым.
Тогда уже, скорее, с момента открытия виртуалки
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la9
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Додано: Нед 19 тра, 2024 12:38
la9 написав: Amethyst написав: la9 написав:
А как будет считаться срок для повышенного кешбека - с момента выписка виртуалки или активации пластика?
С момента установки прил-я
не... У меня приложение установлено, но кредитку не открывал, пользуюсь старым.
Тогда уже, скорее, с момента открытия виртуалки
И шо, думаете шо в июне таки начислят вам КБ30%? Сомневаюсь
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Amethyst
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Додано: Нед 19 тра, 2024 12:43
Amethyst написав:
И шо, думаете шо в июне таки начислят вам КБ30%? Сомневаюсь
Вы не поняли... Я еще не открывал кредитку, даже виртуалку. Жду внедрения пластика, т.к. телефон у меня без нфс, и терминалы в магазинах для меня в пролете, а использовать только в инете карту, ну такое себе...
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la9
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