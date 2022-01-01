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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:54

  quadro_tony_da написав:щоб продовжити користуватися Alliance, ознайомтесь із “Пропозицією укласти угоду про бета-тестування та конфіденційність”

Теж прийшло. А як не погоджуся, то вони мені спишуть борг чи заберуть можливість його контролювати/погашати і будуть нараховувати відсотки?

Може такі формальності треба обговорювати до початку тестування, а не через місяць?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:27

  quadro_tony_da написав:зразу 4 однакових імейла прислали про зміну тарифів по карті :lol:

ще в Спамі гляньте)

так спішили повідомити про зміни, що в тих тарифах понаписували отаке:
- "У разі виходи на прострочку. Не менше 100 грн та не більше залищку заборгованості" :mrgreen:
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:25

  klug написав:
  quadro_tony_da написав:зразу 4 однакових імейла прислали про зміну тарифів по карті :lol:

А мене налякали двома пушами про списання :-D

P.S. цікаві зміни, особливо актуальна комісія за випуск 7-ї фізичної картки, які вони не випускають для Стартової взагалі.

В меню приложения кстати есть перевыпуск пластика.Только условий пока ге нашёл.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:30

Вот:
1. Картки вже друкують, та найближчим часом плануються бути у Банку. Випуск пластику є безкоштовним. 2. Отримати картку можна буде у будь-якому відділенні або замовити доставлення через підтримку Банка через нову пошту. Доставлення через НП коштом отримувача. 3. Після отримання Ви зможете самостійно перевипустити свою віртуальну картку на пластикову у застосунку.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 10:46

  Feh14 написав:Вот:
1. Картки вже друкують, та найближчим часом плануються бути у Банку. Випуск пластику є безкоштовним. 2. Отримати картку можна буде у будь-якому відділенні або замовити доставлення через підтримку Банка через нову пошту. Доставлення через НП коштом отримувача. 3. Після отримання Ви зможете самостійно перевипустити свою віртуальну картку на пластикову у застосунку.

А как будет считаться срок для повышенного кешбека - с момента выписка виртуалки или активации пластика?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 10:56

  la9 написав:
  Feh14 написав:Вот:
1. Картки вже друкують, та найближчим часом плануються бути у Банку. Випуск пластику є безкоштовним. 2. Отримати картку можна буде у будь-якому відділенні або замовити доставлення через підтримку Банка через нову пошту. Доставлення через НП коштом отримувача. 3. Після отримання Ви зможете самостійно перевипустити свою віртуальну картку на пластикову у застосунку.

А как будет считаться срок для повышенного кешбека - с момента выписка виртуалки или активации пластика?
В месяце активации экка в прил-и
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 10:59

  Amethyst написав:
  la9 написав:
  Feh14 написав:Вот:
1. Картки вже друкують, та найближчим часом плануються бути у Банку. Випуск пластику є безкоштовним. 2. Отримати картку можна буде у будь-якому відділенні або замовити доставлення через підтримку Банка через нову пошту. Доставлення через НП коштом отримувача. 3. Після отримання Ви зможете самостійно перевипустити свою віртуальну картку на пластикову у застосунку.

А как будет считаться срок для повышенного кешбека - с момента выписка виртуалки или активации пластика?
С момента установки прил-я

не... У меня приложение установлено, но кредитку не открывал, пользуюсь старым.
Тогда уже, скорее, с момента открытия виртуалки
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:38

  la9 написав:
  Amethyst написав:
  la9 написав:А как будет считаться срок для повышенного кешбека - с момента выписка виртуалки или активации пластика?
С момента установки прил-я
не... У меня приложение установлено, но кредитку не открывал, пользуюсь старым.
Тогда уже, скорее, с момента открытия виртуалки
И шо, думаете шо в июне таки начислят вам КБ30%? Сомневаюсь :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:43

Re: Банк Альянс

  Amethyst написав:И шо, думаете шо в июне таки начислят вам КБ30%? Сомневаюсь
Вы не поняли... Я еще не открывал кредитку, даже виртуалку. Жду внедрения пластика, т.к. телефон у меня без нфс, и терминалы в магазинах для меня в пролете, а использовать только в инете карту, ну такое себе...
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:57

  la9 написав:
  Amethyst написав:И шо, думаете шо в июне таки начислят вам КБ30%? Сомневаюсь
Вы не поняли... Я еще не открывал кредитку, даже виртуалку. Жду внедрения пластика, т.к. телефон у меня без нфс, и терминалы в магазинах для меня в пролете, а использовать только в инете карту, ну такое себе...

Но вы ж уже зарегились в новом приложении, т.е. с начала след. мес будете уже СТАРЫМ клиентом, которому КБ30 не положен :(
Amethyst
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