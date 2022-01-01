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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 тра, 2024 12:59
Amethyst написав: la9 написав: Amethyst написав:
И шо, думаете шо в июне таки начислят вам КБ30%? Сомневаюсь
Вы не поняли... Я еще не открывал кредитку, даже виртуалку. Жду внедрения пластика, т.к. телефон у меня без нфс, и терминалы в магазинах для меня в пролете, а использовать только в инете карту, ну такое себе...
Но вы ж уже зарегились в новом приложении, т.е. с начала след. мес будете уже СТАРЫМ клиентом, которому КБ30 не положен
это где-то прописано в их правилах?
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la9
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Додано: Нед 19 тра, 2024 13:33
la9, повышенный кешбек 30 % даётся на первые 30 дней. Потом 1 %.
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Howl
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Додано: Нед 19 тра, 2024 13:37
Howl написав:
la9, повышенный кешбек 30 % даётся на первые 30 дней. Потом 1 %.
Это понятно, вопрос в том, с какого момента считать этот срок в случае получения пластика
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la9
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