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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:59

  Amethyst написав:
  la9 написав:
  Amethyst написав:И шо, думаете шо в июне таки начислят вам КБ30%? Сомневаюсь
Вы не поняли... Я еще не открывал кредитку, даже виртуалку. Жду внедрения пластика, т.к. телефон у меня без нфс, и терминалы в магазинах для меня в пролете, а использовать только в инете карту, ну такое себе...

Но вы ж уже зарегились в новом приложении, т.е. с начала след. мес будете уже СТАРЫМ клиентом, которому КБ30 не положен :(
это где-то прописано в их правилах?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 13:33

Re: Банк Альянс

la9, повышенный кешбек 30 % даётся на первые 30 дней. Потом 1 %.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 13:37

  Howl написав:la9, повышенный кешбек 30 % даётся на первые 30 дней. Потом 1 %.
Это понятно, вопрос в том, с какого момента считать этот срок в случае получения пластика
la9
 
Повідомлень: 2638
З нами з: 02.07.09
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