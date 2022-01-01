Amethyst написав:И шо, думаете шо в июне таки начислят вам КБ30%? Сомневаюсь
Вы не поняли... Я еще не открывал кредитку, даже виртуалку. Жду внедрения пластика, т.к. телефон у меня без нфс, и терминалы в магазинах для меня в пролете, а использовать только в инете карту, ну такое себе...
Но вы ж уже зарегились в новом приложении, т.е. с начала след. мес будете уже СТАРЫМ клиентом, которому КБ30 не положен
Ааа, тоді таки норм. Перепрошую https://bankalliance.ua/cards/start Кешбек За умовами картки ви отримаєте кешбек за розрахунки як кредитними, так і власними коштами: 30% та 1% на оплату товарів у магазинах та Інтернеті. 30% діє до накопичення кешбеку в розмірі 500 грн, але не довше 30 днів з дати оформлення картки. 1% діє одразу після накопичення 500 грн або через 30 днів після оформлення картки.