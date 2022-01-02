это где-то прописано в их правилах?Amethyst написав:
Но вы ж уже зарегились в новом приложении, т.е. с начала след. мес будете уже СТАРЫМ клиентом, которому КБ30 не положен
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Додано: Нед 19 тра, 2024 12:59
это где-то прописано в их правилах?
Додано: Нед 19 тра, 2024 13:33
Re: Банк Альянс
la9, повышенный кешбек 30 % даётся на первые 30 дней. Потом 1 %.
Додано: Нед 19 тра, 2024 13:37
Додано: Нед 19 тра, 2024 16:20
Re: Банк Альянс
la9, ти віртуальну картку отримав?
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:10
Ааа, тоді таки норм. Перепрошую
Кешбек
За умовами картки ви отримаєте кешбек за розрахунки як кредитними, так і власними коштами:
30% та 1% на оплату товарів у магазинах та Інтернеті.
30% діє до накопичення кешбеку в розмірі 500 грн, але не довше 30 днів з дати оформлення картки.
1% діє одразу після накопичення 500 грн або через 30 днів після оформлення картки.
Додано: Вів 21 тра, 2024 13:53
Re: Банк Альянс
Хто що може сказати про фінмоніторинг у Альянсі? Яка межа? Коли починаються питання і чи є вони?
Додано: Сер 22 тра, 2024 15:31
надіслали смс з сумою обов'язкового платежу до 29.05.
ну і на тому дякую.
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