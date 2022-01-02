RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:59

  Amethyst написав:
  la9 написав:
  Amethyst написав:И шо, думаете шо в июне таки начислят вам КБ30%? Сомневаюсь
Вы не поняли... Я еще не открывал кредитку, даже виртуалку. Жду внедрения пластика, т.к. телефон у меня без нфс, и терминалы в магазинах для меня в пролете, а использовать только в инете карту, ну такое себе...

Но вы ж уже зарегились в новом приложении, т.е. с начала след. мес будете уже СТАРЫМ клиентом, которому КБ30 не положен :(
это где-то прописано в их правилах?
la9
 
Повідомлень: 2639
З нами з: 02.07.09
Подякував: 506 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 13:33

Re: Банк Альянс

la9, повышенный кешбек 30 % даётся на первые 30 дней. Потом 1 %.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5985
З нами з: 08.03.18
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1091 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 13:37

  Howl написав:la9, повышенный кешбек 30 % даётся на первые 30 дней. Потом 1 %.
Это понятно, вопрос в том, с какого момента считать этот срок в случае получения пластика
la9
 
Повідомлень: 2639
З нами з: 02.07.09
Подякував: 506 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 16:20

Re: Банк Альянс

la9, ти віртуальну картку отримав?
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5985
З нами з: 08.03.18
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1091 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 17:36

  Howl написав:la9, ти віртуальну картку отримав?

ні
la9
 
Повідомлень: 2639
З нами з: 02.07.09
Подякував: 506 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 20:10

  la9 написав:
  Howl написав:la9, ти віртуальну картку отримав?

ні

Ааа, тоді таки норм. Перепрошую
https://bankalliance.ua/cards/start
Кешбек
За умовами картки ви отримаєте кешбек за розрахунки як кредитними, так і власними коштами:
30% та 1% на оплату товарів у магазинах та Інтернеті.
30% діє до накопичення кешбеку в розмірі 500 грн, але не довше 30 днів з дати оформлення картки.
1% діє одразу після накопичення 500 грн або через 30 днів після оформлення картки.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5399
З нами з: 05.05.21
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 13:53

Re: Банк Альянс

Хто що може сказати про фінмоніторинг у Альянсі? Яка межа? Коли починаються питання і чи є вони?
Hennady
 
Повідомлень: 443
З нами з: 02.11.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 15:31

надіслали смс з сумою обов'язкового платежу до 29.05.
ну і на тому дякую.
KVV
 
Повідомлень: 1297
З нами з: 29.11.18
Подякував: 61 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9899100101
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 124, 125, 126
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1253 614302
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 тра, 2024 14:45
Amethyst
Юнекс Банк 1 ... 124, 125, 126
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1254 433287
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2024 22:07
greenozon
Райффайзен Банк 1 ... 162, 163, 164
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1630 987096
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2024 18:44
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1916)
22.05.2024 15:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.