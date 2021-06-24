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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:56

Re: Банк Альянс

Подскажите, если карта стартова открыта 16 мая, кешбек 30% макс 500 грн будет начисляться только в мае или до 16 июня? Клиент не новый.
Oktawa
 
Повідомлень: 541
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:59

  Oktawa написав:Подскажите, если карта стартова открыта 16 мая, кешбек 30% макс 500 грн будет начисляться только в мае или до 16 июня? Клиент не новый.

до 16го
см. viewtopic.php?p=5727544#p5727544
Ви таки НОВИЙ клієнт нового заст-ку )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5416
З нами з: 05.05.21
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
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