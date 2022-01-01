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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 тра, 2024 13:56
Re: Банк Альянс
Подскажите, если карта стартова открыта 16 мая, кешбек 30% макс 500 грн будет начисляться только в мае или до 16 июня? Клиент не новый.
Додано: Сер 29 тра, 2024 13:59
до 16го
см. viewtopic.php?p=5727544#p5727544
Ви таки НОВИЙ клієнт нового заст-ку )
Додано: Чет 30 тра, 2024 18:56
Вирішив я вивести бонуси - у процесі виникла помилка: з бонусного нараховане зникло, на картковий не дійшло. Підтримка передала до тех. відділу і тиша... Таке от бета-тестування.
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