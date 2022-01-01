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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:56

Re: Банк Альянс

Подскажите, если карта стартова открыта 16 мая, кешбек 30% макс 500 грн будет начисляться только в мае или до 16 июня? Клиент не новый.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:59

  Oktawa написав:Подскажите, если карта стартова открыта 16 мая, кешбек 30% макс 500 грн будет начисляться только в мае или до 16 июня? Клиент не новый.

до 16го
см. viewtopic.php?p=5727544#p5727544
Ви таки НОВИЙ клієнт нового заст-ку )
Amethyst
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Подякували: 1041 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 18:56

Вирішив я вивести бонуси - у процесі виникла помилка: з бонусного нараховане зникло, на картковий не дійшло. Підтримка передала до тех. відділу і тиша... Таке от бета-тестування.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:26

  klug написав:Вирішив я вивести бонуси - у процесі виникла помилка: з бонусного нараховане зникло, на картковий не дійшло. Підтримка передала до тех. відділу і тиша... Таке от бета-тестування.
вам Вашу картинку з Клічко тут вставити,те що в темі ІЗІБАНК ?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 22:50

Альянс викатив оновлення для додатку (Андроід), можна бачити обов'язкові та для льготного періоду платежі.
Поки оновлення не на усіх пристроях доступно, приходить потрохи, кому ще не має - скоро буде.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 23:11

Re: Банк Альянс

Альянс викатив оновлення для додатку, можна бачити обов'язкові та для пільгового періоду платежі. Але поки оновлення з'явилось не в усіх
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 08:08

  mogicanin1986 написав:Альянс викатив оновлення для додатку, можна бачити обов'язкові та для пільгового періоду платежі. Але поки оновлення з'явилось не в усіх


Цікаво,у кого застосунок оновився - в квітні оплати і пільговий період до кінця червня?
sens
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