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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 тра, 2024 13:56
Подскажите, если карта стартова открыта 16 мая, кешбек 30% макс 500 грн будет начисляться только в мае или до 16 июня? Клиент не новый.
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Oktawa
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Додано: Сер 29 тра, 2024 13:59
Oktawa написав:
Подскажите, если карта стартова открыта 16 мая, кешбек 30% макс 500 грн будет начисляться только в мае или до 16 июня? Клиент не новый.
до 16го
см. viewtopic.php?p=5727544#p5727544
Ви таки НОВИЙ клієнт нового заст-ку )
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Amethyst
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Додано: Чет 30 тра, 2024 18:56
Вирішив я вивести бонуси - у процесі виникла помилка: з бонусного нараховане зникло, на картковий не дійшло. Підтримка передала до тех. відділу і тиша... Таке от бета-тестування.
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klug
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Додано: Чет 30 тра, 2024 20:26
klug написав:
Вирішив я вивести бонуси - у процесі виникла помилка: з бонусного нараховане зникло, на картковий не дійшло. Підтримка передала до тех. відділу і тиша... Таке от бета-тестування.
вам Вашу картинку з Клічко тут вставити,те що в темі ІЗІБАНК ?
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sens
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Додано: Чет 30 тра, 2024 22:50
Альянс викатив оновлення для додатку (Андроід), можна бачити обов'язкові та для льготного періоду платежі.
Поки оновлення не на усіх пристроях доступно, приходить потрохи, кому ще не має - скоро буде.
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ГеннадийUA
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Додано: Чет 30 тра, 2024 23:11
Альянс викатив оновлення для додатку, можна бачити обов'язкові та для пільгового періоду платежі. Але поки оновлення з'явилось не в усіх
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mogicanin1986
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 08:08
mogicanin1986 написав:
Альянс викатив оновлення для додатку, можна бачити обов'язкові та для пільгового періоду платежі. Але поки оновлення з'явилось не в усіх
Цікаво,у кого застосунок оновився - в квітні оплати і пільговий період до кінця червня?
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sens
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