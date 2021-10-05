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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 05:48

Re: Банк Альянс

новым клиентам дают реф бонус и кешбек?
zoawlhxc
 
Повідомлень: 233
З нами з: 22.06.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 08:08

  zoawlhxc написав:новым клиентам дают реф бонус и кешбек?

Кешбек да - рефералка пока на паузе
WallNutPen
 
Повідомлень: 1146
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 319 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 11:43

WallNutPen

акция до какого числа? есть доп ограничения?
zoawlhxc
 
Повідомлень: 233
З нами з: 22.06.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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  #<1 ... 101102103104
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