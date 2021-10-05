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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 чер, 2024 05:48
новым клиентам дают реф бонус и кешбек?
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zoawlhxc
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Додано: Чет 06 чер, 2024 08:08
zoawlhxc написав:
новым клиентам дают реф бонус и кешбек?
Кешбек да - рефералка пока на паузе
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WallNutPen
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Додано: Суб 08 чер, 2024 11:43
WallNutPen
акция до какого числа? есть доп ограничения?
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zoawlhxc
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