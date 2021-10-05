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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 чер, 2024 05:48
Re: Банк Альянс
новым клиентам дают реф бонус и кешбек?
Додано: Чет 06 чер, 2024 08:08
Додано: Суб 08 чер, 2024 13:49
Да как бы это не акция а что-то типа бета-тестирования нового продукта, но вроде похоже что такие условия по кэшбеку и должны остаться после основного запуска - первый месяц (или до достижения кэшбека в 500 грн. грязными) - 30% от покупки, далее 1%.
Ну а рефки поначалу были (но очень недолго - несколько дней всего), потом их поставили на паузу и с тех пор как бы ждем-с - по идее должны перезапустить, но точных сроков пока нету
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