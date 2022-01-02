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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 05:48

Re: Банк Альянс

новым клиентам дают реф бонус и кешбек?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 08:08

  zoawlhxc написав:новым клиентам дают реф бонус и кешбек?

Кешбек да - рефералка пока на паузе
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 11:43

WallNutPen

акция до какого числа? есть доп ограничения?
zoawlhxc
 
Повідомлень: 233
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:49

  zoawlhxc написав:WallNutPen

акция до какого числа? есть доп ограничения?

Да как бы это не акция а что-то типа бета-тестирования нового продукта, но вроде похоже что такие условия по кэшбеку и должны остаться после основного запуска - первый месяц (или до достижения кэшбека в 500 грн. грязными) - 30% от покупки, далее 1%.
Ну а рефки поначалу были (но очень недолго - несколько дней всего), потом их поставили на паузу и с тех пор как бы ждем-с - по идее должны перезапустить, но точных сроков пока нету
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 13:04

Re: Кешбек

Подскажите, кто сталкивался, как начислят кешбек за покупку на сумму 10000 грн. одним платежом?
Вариант-1: начислят 500 грн (по ставке 30% от суммы 1667 грн), т. е. всего 500 грн
Вариант-2: начислят 500 грн (по ставке 30% от суммы 1667 грн) + 83,33 грн (по ставке 1% от суммы 8333 грн), т. е. всего 583,33 грн
акет
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 14:48

  акет написав:Подскажите, кто сталкивался, как начислят кешбек за покупку на сумму 10000 грн. одним платежом?
Вариант-1: начислят 500 грн (по ставке 30% от суммы 1667 грн), т. е. всего 500 грн
Вариант-2: начислят 500 грн (по ставке 30% от суммы 1667 грн) + 83,33 грн (по ставке 1% от суммы 8333 грн), т. е. всего 583,33 грн

акет, звісно перший варіант (перевірено на практиці), на другий навіть не варто сподіватися)

Ps: правільніше буде такий варіант відповіді: за першою покупкою на 10 тис. нарахують кешбєк 30% але не більше 500грн. :wink:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 17:10

Re: Банк Альянс

Подскажите, пожалуйста, если сделать покупку на 1667 грн (начислится кешбек 30% = 500 грн), если после этого делать покупки, то будет ли начисляться кешбек 1% или надо ждать пока пройдет 30-ти дневный период после оформления карты?
акет
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 17:33

Re: Банк Альянс

Кешбек начисляется сразу или через пару дней, когда пройдет списание со счета?
акет
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 17:55

Re: Банк Альянс

  акет написав:надо ждать пока пройдет 30-ти дневный период после оформления карты?
Уже ждать не надо.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 21:32

  акет написав:Кешбек начисляется сразу или через пару дней, когда пройдет списание со счета?

одразу.
вони ще не пугані.
KVV
 
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