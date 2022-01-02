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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 чер, 2024 05:48
Re: Банк Альянс
новым клиентам дают реф бонус и кешбек?
Додано: Чет 06 чер, 2024 08:08
Додано: Суб 08 чер, 2024 13:49
Да как бы это не акция а что-то типа бета-тестирования нового продукта, но вроде похоже что такие условия по кэшбеку и должны остаться после основного запуска - первый месяц (или до достижения кэшбека в 500 грн. грязными) - 30% от покупки, далее 1%.
Ну а рефки поначалу были (но очень недолго - несколько дней всего), потом их поставили на паузу и с тех пор как бы ждем-с - по идее должны перезапустить, но точных сроков пока нету
Додано: Сер 12 чер, 2024 13:04
Re: Кешбек
Подскажите, кто сталкивался, как начислят кешбек за покупку на сумму 10000 грн. одним платежом?
Вариант-1: начислят 500 грн (по ставке 30% от суммы 1667 грн), т. е. всего 500 грн
Вариант-2: начислят 500 грн (по ставке 30% от суммы 1667 грн) + 83,33 грн (по ставке 1% от суммы 8333 грн), т. е. всего 583,33 грн
Додано: Сер 12 чер, 2024 14:48
акет, звісно перший варіант (перевірено на практиці), на другий навіть не варто сподіватися)
Ps: правільніше буде такий варіант відповіді: за першою покупкою на 10 тис. нарахують кешбєк 30% але не більше 500грн.
Додано: Сер 12 чер, 2024 17:10
Re: Банк Альянс
Подскажите, пожалуйста, если сделать покупку на 1667 грн (начислится кешбек 30% = 500 грн), если после этого делать покупки, то будет ли начисляться кешбек 1% или надо ждать пока пройдет 30-ти дневный период после оформления карты?
Додано: Сер 12 чер, 2024 17:33
Re: Банк Альянс
Кешбек начисляется сразу или через пару дней, когда пройдет списание со счета?
Додано: Сер 12 чер, 2024 17:55
Re: Банк Альянс
Додано: Чет 13 чер, 2024 21:32
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