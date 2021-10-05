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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 чер, 2024 17:27
Суму у пільговому досі рахує як 0, у всіх так?
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klug
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Додано: Нед 16 чер, 2024 18:58
klug написав:
Суму у пільговому досі рахує як 0, у всіх так?
Ага. Сам собі бухгалтер.
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novichok
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