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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 17:27

Суму у пільговому досі рахує як 0, у всіх так?
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 18:58

  klug написав:Суму у пільговому досі рахує як 0, у всіх так?

Ага. Сам собі бухгалтер.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 18:59

Намагаюся відкрити Антистрес - щоразу отримую помилку про перевищення ліміту. Вже пробував піднімати і на р2р, і на інтернет, і на банкомати - результату 0. Проблема дійсно у лімітах чи це таки прибацаний спосіб не давати відкривати депо у неробочий час?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 19:06

Re: Банк Альянс

Так це ліміт магаза...
У Альянса ж є магаз Депозитів )
І в цей час вже відкриє наступним днем
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 20:28

у них продолжается та акция с бонусом при открытии гривнедепозита?
Шото голова уже не варит совсем :oops:, как считать, если на 3 месяца - это 15%+1.5% ?
flysoulfly
 
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