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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 чер, 2024 17:27
Суму у пільговому досі рахує як 0, у всіх так?
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klug
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Додано: Нед 16 чер, 2024 18:58
klug написав:
Суму у пільговому досі рахує як 0, у всіх так?
Ага. Сам собі бухгалтер.
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novichok
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Додано: Вів 18 чер, 2024 18:59
Намагаюся відкрити Антистрес - щоразу отримую помилку про перевищення ліміту. Вже пробував піднімати і на р2р, і на інтернет, і на банкомати - результату 0. Проблема дійсно у лімітах чи це таки прибацаний спосіб не давати відкривати депо у неробочий час?
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klug
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Додано: Вів 18 чер, 2024 19:06
Так це ліміт магаза...
У Альянса ж є магаз Депозитів )
І в цей час вже відкриє наступним днем
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Додано: Вів 18 чер, 2024 20:28
у них продолжается та акция с бонусом при открытии гривнедепозита?
Шото голова уже не варит совсем
, как считать, если на 3 месяца - это 15%+1.5% ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:36
flysoulfly написав:
у них продолжается та акция с бонусом при открытии гривнедепозита?
Шото голова уже не варит совсем
, как считать, если на 3 месяца - это 15%+1.5% ?
Это не так работает.
На год:1,5
На полгода: 0,75
На 3 м.: 0,375.
15%+0,375.
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nord
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Додано: Сер 19 чер, 2024 22:25
nord написав: flysoulfly написав:
у них продолжается та акция с бонусом при открытии гривнедепозита?
Шото голова уже не варит совсем
, как считать, если на 3 месяца - это 15%+1.5% ?
Это не так работает.
На год:1,5
На полгода: 0,75
На 3 м.: 0,375.
15%+0,375.
Идея изложена верно, а вот запись результата нет.
На год: (0,15 + 0,015)
На 3 м.: ((0,15 + 0,015) х 91) : 365
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iurii44
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Додано: Вів 25 чер, 2024 00:35
Кажуть, що в додатку оновили дані, стосовно сум пільгового періоду. Подивився у мені ніц, все по старому. Як у вас, якщо оновились, то все вірно по грошам виходить?
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novichok
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Додано: Вів 25 чер, 2024 01:10
novichok написав:
Кажуть, що в додатку оновили дані, стосовно сум пільгового періоду. Подивився у мені ніц, все по старому. Як у вас, якщо оновились, то все вірно по грошам виходить?
Теж нулі, квітневі ще не гасив, крім ОМП у травні.
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klug
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Додано: Вів 25 чер, 2024 10:08
Бажаєте надалі залишатися в пільговому періоді? До 26 червня поповніть картку на ***** грн та не турбуйтесь про сплату відсотків. Якщо ви супер пунктуальні і вже це зробили — ігноруйте це SMS.
Щойно прийшло таке повідомлення. То гасити треба до 26го, а не до кінця місяця? Хтось знає точно?
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l_e_x
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