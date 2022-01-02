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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2024 10:25
l_e_x написав:
Бажаєте надалі залишатися в пільговому періоді? До 26 червня поповніть картку на ***** грн та не турбуйтесь про сплату відсотків. Якщо ви супер пунктуальні і вже це зробили — ігноруйте це SMS.
Щойно прийшло таке повідомлення. То гасити треба до 26го, а не до кінця місяця? Хтось знає точно?
Докинув суму,28-ого скину загальний борг,в піреусі з поточного коштує 15 грн
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Додано: Вів 25 чер, 2024 10:53
l_e_x написав:
Бажаєте надалі залишатися в пільговому періоді? До 26 червня поповніть картку на ***** грн та не турбуйтесь про сплату відсотків. Якщо ви супер пунктуальні і вже це зробили — ігноруйте це SMS.
Щойно прийшло таке повідомлення. То гасити треба до 26го, а не до кінця місяця? Хтось знає точно?
у "прохолодної лінії" всі оператори зайняті. мабуть він там тільки один і не очікували такої кількості звернень після розсилки смс про необхідність оплати
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