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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2024 10:25
l_e_x написав:
Бажаєте надалі залишатися в пільговому періоді? До 26 червня поповніть картку на ***** грн та не турбуйтесь про сплату відсотків. Якщо ви супер пунктуальні і вже це зробили — ігноруйте це SMS.
Щойно прийшло таке повідомлення. То гасити треба до 26го, а не до кінця місяця? Хтось знає точно?
Докинув суму,28-ого скину загальний борг,в піреусі з поточного коштує 15 грн
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Додано: Вів 25 чер, 2024 10:53
l_e_x написав:
Бажаєте надалі залишатися в пільговому періоді? До 26 червня поповніть картку на ***** грн та не турбуйтесь про сплату відсотків. Якщо ви супер пунктуальні і вже це зробили — ігноруйте це SMS.
Щойно прийшло таке повідомлення. То гасити треба до 26го, а не до кінця місяця? Хтось знає точно?
у "прохолодної лінії" всі оператори зайняті. мабуть він там тільки один і не очікували такої кількості звернень після розсилки смс про необхідність оплати
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Додано: Вів 25 чер, 2024 14:40
l_e_x написав:
Бажаєте надалі залишатися в пільговому періоді? До 26 червня поповніть картку на ***** грн та не турбуйтесь про сплату відсотків. Якщо ви супер пунктуальні і вже це зробили — ігноруйте це SMS.
Щойно прийшло таке повідомлення. То гасити треба до 26го, а не до кінця місяця? Хтось знає точно?
Відповідь підтримки в чаті телеграму: В смс вказана дата оплати з врахуванням 3-х робочих днів зарахування коштів по рахунку.
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mogicanin1986
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:06
mogicanin1986 написав: l_e_x написав:
Бажаєте надалі залишатися в пільговому періоді? До 26 червня поповніть картку на ***** грн та не турбуйтесь про сплату відсотків. Якщо ви супер пунктуальні і вже це зробили — ігноруйте це SMS.
Щойно прийшло таке повідомлення. То гасити треба до 26го, а не до кінця місяця? Хтось знає точно?
Відповідь підтримки в чаті телеграму: В смс вказана дата оплати з врахуванням 3-х робочих днів зарахування коштів по рахунку.
Але не забуваємо, що 29 та 30 вихідні, сеп не приймуть, і р2р можуть не провести.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 00:53
" 29 та 30 вихідні, сеп не приймуть"
Чого б це?
Вчора ГЛ стверджувала про приєднання банку до СЕП 24/7.
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alibob
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Додано: Сер 26 чер, 2024 07:44
alibob написав:
" 29 та 30 вихідні, сеп не приймуть"
Чого б це?
Вчора ГЛ стверджувала про приєднання банку до СЕП 24/7.
Пільговий період по кредитці 92 дні, тому не обовязково гасити в останній день місяця.
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tarasum
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