|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2024 10:25
l_e_x написав:
Бажаєте надалі залишатися в пільговому періоді? До 26 червня поповніть картку на ***** грн та не турбуйтесь про сплату відсотків. Якщо ви супер пунктуальні і вже це зробили — ігноруйте це SMS.
Щойно прийшло таке повідомлення. То гасити треба до 26го, а не до кінця місяця? Хтось знає точно?
Докинув суму,28-ого скину загальний борг,в піреусі з поточного коштує 15 грн
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17017
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 930 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 25 чер, 2024 10:53
l_e_x написав:
Бажаєте надалі залишатися в пільговому періоді? До 26 червня поповніть картку на ***** грн та не турбуйтесь про сплату відсотків. Якщо ви супер пунктуальні і вже це зробили — ігноруйте це SMS.
Щойно прийшло таке повідомлення. То гасити треба до 26го, а не до кінця місяця? Хтось знає точно?
у "прохолодної лінії" всі оператори зайняті. мабуть він там тільки один і не очікували такої кількості звернень після розсилки смс про необхідність оплати
-
l_e_x
-
-
- Повідомлень: 126
- З нами з: 04.07.14
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 чер, 2024 14:40
l_e_x написав:
Бажаєте надалі залишатися в пільговому періоді? До 26 червня поповніть картку на ***** грн та не турбуйтесь про сплату відсотків. Якщо ви супер пунктуальні і вже це зробили — ігноруйте це SMS.
Щойно прийшло таке повідомлення. То гасити треба до 26го, а не до кінця місяця? Хтось знає точно?
Відповідь підтримки в чаті телеграму: В смс вказана дата оплати з врахуванням 3-х робочих днів зарахування коштів по рахунку.
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 314
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 чер, 2024 19:06
mogicanin1986 написав: l_e_x написав:
Бажаєте надалі залишатися в пільговому періоді? До 26 червня поповніть картку на ***** грн та не турбуйтесь про сплату відсотків. Якщо ви супер пунктуальні і вже це зробили — ігноруйте це SMS.
Щойно прийшло таке повідомлення. То гасити треба до 26го, а не до кінця місяця? Хтось знає точно?
Відповідь підтримки в чаті телеграму: В смс вказана дата оплати з врахуванням 3-х робочих днів зарахування коштів по рахунку.
Але не забуваємо, що 29 та 30 вихідні, сеп не приймуть, і р2р можуть не провести.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3404
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2024 00:53
" 29 та 30 вихідні, сеп не приймуть"
Чого б це?
Вчора ГЛ стверджувала про приєднання банку до СЕП 24/7.
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 521
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 26 чер, 2024 07:44
alibob написав:
" 29 та 30 вихідні, сеп не приймуть"
Чого б це?
Вчора ГЛ стверджувала про приєднання банку до СЕП 24/7.
Пільговий період по кредитці 92 дні, тому не обовязково гасити в останній день місяця.
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 671
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2024 11:42
До 92 днів.
Гасити до останнього дня місяця.
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 521
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 26 чер, 2024 13:50
Сегодня позвонил на ГЛ с вопросом: "Сколько гасить в июне?" Первые траты в мае. Насчет 5% читал, но хотел бы услышать внятный ответ.
Переспросили все данные, включая номер загранпаспорта (открывал виртуалку через Дию), а потом 5 минут тишины и ... "Мы вам перезвоним". Вот жду
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6183
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1019 раз.
- Подякували: 4831 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Сер 26 чер, 2024 13:53
Перезвонили... "Вы делали платеж 31.05 (да, делал), провелось 3.06.В июне вы ничего не платите. Минимальный платеж сформируется в июле" Прикольно, конечно.
Если бы это еще в приложении отображалось...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6183
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1019 раз.
- Подякували: 4831 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1297
|632848
|
|
|1302
|448006
|
|
|1712
|1008296
|
|