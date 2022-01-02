RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:25

  l_e_x написав:Бажаєте надалі залишатися в пільговому періоді? До 26 червня поповніть картку на ***** грн та не турбуйтесь про сплату відсотків. Якщо ви супер пунктуальні і вже це зробили — ігноруйте це SMS.
Щойно прийшло таке повідомлення. То гасити треба до 26го, а не до кінця місяця? Хтось знає точно?

Докинув суму,28-ого скину загальний борг,в піреусі з поточного коштує 15 грн
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17017
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:53

  l_e_x написав:Бажаєте надалі залишатися в пільговому періоді? До 26 червня поповніть картку на ***** грн та не турбуйтесь про сплату відсотків. Якщо ви супер пунктуальні і вже це зробили — ігноруйте це SMS.
Щойно прийшло таке повідомлення. То гасити треба до 26го, а не до кінця місяця? Хтось знає точно?

у "прохолодної лінії" всі оператори зайняті. мабуть він там тільки один і не очікували такої кількості звернень після розсилки смс про необхідність оплати
l_e_x
 
Повідомлень: 126
З нами з: 04.07.14
Подякував: 42 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 14:40

  l_e_x написав:Бажаєте надалі залишатися в пільговому періоді? До 26 червня поповніть картку на ***** грн та не турбуйтесь про сплату відсотків. Якщо ви супер пунктуальні і вже це зробили — ігноруйте це SMS.
Щойно прийшло таке повідомлення. То гасити треба до 26го, а не до кінця місяця? Хтось знає точно?

Відповідь підтримки в чаті телеграму: В смс вказана дата оплати з врахуванням 3-х робочих днів зарахування коштів по рахунку.
mogicanin1986
 
Повідомлень: 314
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 19:06

  mogicanin1986 написав:
  l_e_x написав:Бажаєте надалі залишатися в пільговому періоді? До 26 червня поповніть картку на ***** грн та не турбуйтесь про сплату відсотків. Якщо ви супер пунктуальні і вже це зробили — ігноруйте це SMS.
Щойно прийшло таке повідомлення. То гасити треба до 26го, а не до кінця місяця? Хтось знає точно?

Відповідь підтримки в чаті телеграму: В смс вказана дата оплати з врахуванням 3-х робочих днів зарахування коштів по рахунку.

Але не забуваємо, що 29 та 30 вихідні, сеп не приймуть, і р2р можуть не провести.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3404
З нами з: 31.03.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 00:53

Re: Банк Альянс

" 29 та 30 вихідні, сеп не приймуть"

Чого б це?
Вчора ГЛ стверджувала про приєднання банку до СЕП 24/7.
alibob
 
Повідомлень: 521
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 07:44

  alibob написав:" 29 та 30 вихідні, сеп не приймуть"

Чого б це?
Вчора ГЛ стверджувала про приєднання банку до СЕП 24/7.

Пільговий період по кредитці 92 дні, тому не обовязково гасити в останній день місяця.
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 671
З нами з: 16.10.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 11:42

До 92 днів.
Гасити до останнього дня місяця.
alibob
 
Повідомлень: 521
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 13:50

Сегодня позвонил на ГЛ с вопросом: "Сколько гасить в июне?" Первые траты в мае. Насчет 5% читал, но хотел бы услышать внятный ответ.
Переспросили все данные, включая номер загранпаспорта (открывал виртуалку через Дию), а потом 5 минут тишины и ... "Мы вам перезвоним". Вот жду :)
Искатель
 
Повідомлень: 6183
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1019 раз.
Подякували: 4831 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 13:53

Перезвонили... "Вы делали платеж 31.05 (да, делал), провелось 3.06.В июне вы ничего не платите. Минимальный платеж сформируется в июле" Прикольно, конечно.
Если бы это еще в приложении отображалось...
Искатель
 
Повідомлень: 6183
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1019 раз.
Подякували: 4831 раз.
 
Профіль
6
13
2
  #<1 ... 103104105106
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, IGNAT і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 128, 129, 130
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1297 632848
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2024 14:55
Gost2013
Юнекс Банк 1 ... 129, 130, 131
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1302 448006
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2024 14:31
посетитель
Райффайзен Банк 1 ... 170, 171, 172
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1712 1008297
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2024 12:39
jay2004

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5495)
26.06.2024 15:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron