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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:25

  l_e_x написав:Бажаєте надалі залишатися в пільговому періоді? До 26 червня поповніть картку на ***** грн та не турбуйтесь про сплату відсотків. Якщо ви супер пунктуальні і вже це зробили — ігноруйте це SMS.
Щойно прийшло таке повідомлення. То гасити треба до 26го, а не до кінця місяця? Хтось знає точно?

Докинув суму,28-ого скину загальний борг,в піреусі з поточного коштує 15 грн
sens
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:53

  l_e_x написав:Бажаєте надалі залишатися в пільговому періоді? До 26 червня поповніть картку на ***** грн та не турбуйтесь про сплату відсотків. Якщо ви супер пунктуальні і вже це зробили — ігноруйте це SMS.
Щойно прийшло таке повідомлення. То гасити треба до 26го, а не до кінця місяця? Хтось знає точно?

у "прохолодної лінії" всі оператори зайняті. мабуть він там тільки один і не очікували такої кількості звернень після розсилки смс про необхідність оплати
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 14:40

  l_e_x написав:Бажаєте надалі залишатися в пільговому періоді? До 26 червня поповніть картку на ***** грн та не турбуйтесь про сплату відсотків. Якщо ви супер пунктуальні і вже це зробили — ігноруйте це SMS.
Щойно прийшло таке повідомлення. То гасити треба до 26го, а не до кінця місяця? Хтось знає точно?

Відповідь підтримки в чаті телеграму: В смс вказана дата оплати з врахуванням 3-х робочих днів зарахування коштів по рахунку.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 19:06

  mogicanin1986 написав:
  l_e_x написав:Бажаєте надалі залишатися в пільговому періоді? До 26 червня поповніть картку на ***** грн та не турбуйтесь про сплату відсотків. Якщо ви супер пунктуальні і вже це зробили — ігноруйте це SMS.
Щойно прийшло таке повідомлення. То гасити треба до 26го, а не до кінця місяця? Хтось знає точно?

Відповідь підтримки в чаті телеграму: В смс вказана дата оплати з врахуванням 3-х робочих днів зарахування коштів по рахунку.

Але не забуваємо, що 29 та 30 вихідні, сеп не приймуть, і р2р можуть не провести.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 00:53

Re: Банк Альянс

" 29 та 30 вихідні, сеп не приймуть"

Чого б це?
Вчора ГЛ стверджувала про приєднання банку до СЕП 24/7.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 07:44

  alibob написав:" 29 та 30 вихідні, сеп не приймуть"

Чого б це?
Вчора ГЛ стверджувала про приєднання банку до СЕП 24/7.

Пільговий період по кредитці 92 дні, тому не обовязково гасити в останній день місяця.
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 11:42

До 92 днів.
Гасити до останнього дня місяця.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 13:50

Сегодня позвонил на ГЛ с вопросом: "Сколько гасить в июне?" Первые траты в мае. Насчет 5% читал, но хотел бы услышать внятный ответ.
Переспросили все данные, включая номер загранпаспорта (открывал виртуалку через Дию), а потом 5 минут тишины и ... "Мы вам перезвоним". Вот жду :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 13:53

Перезвонили... "Вы делали платеж 31.05 (да, делал), провелось 3.06.В июне вы ничего не платите. Минимальный платеж сформируется в июле" Прикольно, конечно.
Если бы это еще в приложении отображалось...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 18:44

  Искатель написав:Если бы это еще в приложении отображалось...

То у Вас мають відображатися нулі, як і у всіх. Проте, у Вашому випадку це правильне значення :D
klug
 
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