Або я не оновив версію, або я не знаю, де дивитися. У мене не те, що нулі, - взагалі ніде не відображається. А де дивитися? Підкажіть, будь ласка. Можливо, я неуважний просто. Дякую наперед.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2024 19:22
Або я не оновив версію, або я не знаю, де дивитися. У мене не те, що нулі, - взагалі ніде не відображається. А де дивитися? Підкажіть, будь ласка. Можливо, я неуважний просто. Дякую наперед.
Додано: Сер 26 чер, 2024 19:47
Искатель
На головному екрані тапаєт по картці, на новому екрані на зображенні картки шукаєте літеру "і" у нижньому кутку ліворуч, тапаєте по ній та потрапляєте до меню, котре вводить в оману та усім каже, що нічого не треба платити.
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