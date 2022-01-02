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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 19:22

  klug написав:
  Искатель написав:Если бы это еще в приложении отображалось...

То у Вас мають відображатися нулі, як і у всіх. Проте, у Вашому випадку це правильне значення :D

Або я не оновив версію, або я не знаю, де дивитися. У мене не те, що нулі, - взагалі ніде не відображається. А де дивитися? Підкажіть, будь ласка. Можливо, я неуважний просто. Дякую наперед.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 19:47

Искатель
На головному екрані тапаєт по картці, на новому екрані на зображенні картки шукаєте літеру "і" у нижньому кутку ліворуч, тапаєте по ній та потрапляєте до меню, котре вводить в оману та усім каже, що нічого не треба платити.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:41

  alibob написав:" 29 та 30 вихідні, сеп не приймуть"

Чого б це?
Вчора ГЛ стверджувала про приєднання банку до СЕП 24/7.

А мені ГЛ вчора сказала, що платіж всередині банку може йти 3 дні
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 06:12

р2р

Вчора безкоштовно з обох сторін по р2р загасив з моно,акцент,ізібанк . В застосунку альянс перевірив, заборгованість залишається проте баланс позитивний.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:36

Банк Альянс

  klug написав:Искатель
На головному екрані тапаєт по картці, на новому екрані на зображенні картки шукаєте літеру "і" у нижньому кутку ліворуч, тапаєте по ній та потрапляєте до меню, котре вводить в оману та усім каже, що нічого не треба платити.

Не усім, у мене кілька днів в додатку з'явилася сума боргу, літера І була зелена, повністю загасив кредліміт Сепом, літера стала сірою і тепер борг по нулям показує.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 14:10

Re: Банк Альянс

Шановні форумчане, нагадайте будь ласка чи буде тут кєшбєк за поповнення мобільного, цікавить саме перевірений практичний досвід. Хто ще з банків зараз дає кешбек за таке?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 14:23

  Lost написав:Шановні форумчане, нагадайте будь ласка чи буде тут кєшбєк за поповнення мобільного, цікавить саме перевірений практичний досвід. Хто ще з банків зараз дає кешбек за таке?!?

Буде, поповнював у додатку Київстар. Ще, наче, дають ТАС та Юнекс.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 15:02

lloydbanksua
дякую, спробую тут, бо в Юнексі кешбек лише за дебеткою карткою Юнекс смарт, за кредитною кешбек не хочуть нараховувати :(
Very Card не маю (в ТАС є інші кредитки, від яких поки не хочу відмовлятися)
Lost
 
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