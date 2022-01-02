Або я не оновив версію, або я не знаю, де дивитися. У мене не те, що нулі, - взагалі ніде не відображається. А де дивитися? Підкажіть, будь ласка. Можливо, я неуважний просто. Дякую наперед.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2024 19:22
Або я не оновив версію, або я не знаю, де дивитися. У мене не те, що нулі, - взагалі ніде не відображається. А де дивитися? Підкажіть, будь ласка. Можливо, я неуважний просто. Дякую наперед.
Додано: Сер 26 чер, 2024 19:47
Искатель
На головному екрані тапаєт по картці, на новому екрані на зображенні картки шукаєте літеру "і" у нижньому кутку ліворуч, тапаєте по ній та потрапляєте до меню, котре вводить в оману та усім каже, що нічого не треба платити.
Додано: Сер 26 чер, 2024 21:41
Додано: Чет 27 чер, 2024 06:12
р2р
Вчора безкоштовно з обох сторін по р2р загасив з моно,акцент,ізібанк . В застосунку альянс перевірив, заборгованість залишається проте баланс позитивний.
Додано: Чет 27 чер, 2024 13:36
Банк Альянс
Не усім, у мене кілька днів в додатку з'явилася сума боргу, літера І була зелена, повністю загасив кредліміт Сепом, літера стала сірою і тепер борг по нулям показує.
Додано: Суб 29 чер, 2024 14:10
Re: Банк Альянс
Шановні форумчане, нагадайте будь ласка чи буде тут кєшбєк за поповнення мобільного, цікавить саме перевірений практичний досвід. Хто ще з банків зараз дає кешбек за таке?!?
Додано: Суб 29 чер, 2024 14:23
Додано: Суб 29 чер, 2024 15:02
lloydbanksua
дякую, спробую тут, бо в Юнексі кешбек лише за дебеткою карткою Юнекс смарт, за кредитною кешбек не хочуть нараховувати
Very Card не маю (в ТАС є інші кредитки, від яких поки не хочу відмовлятися)
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