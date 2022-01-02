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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

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Банк Альянс 3.4 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 09:11

  klug написав:Искатель
На головному екрані тапаєт по картці, на новому екрані на зображенні картки шукаєте літеру "і" у нижньому кутку ліворуч, тапаєте по ній та потрапляєте до меню, котре вводить в оману та усім каже, що нічого не треба платити.

Дякую, друже klug!
От чесно, якби ви так детально не розписали, я б ще дуже довго ходив кругами, як та акула навколо плавця-невдахи...
Але... Ви праві: тут нулі. Тобто Ексель - наше все?
Мабуть, я загашу для вірності те, що на початок липня (там зовсім небагато). І спокійніш спатиму. Тут же до кінця місяця потрібно розрахуватись,так?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 12:06

Re: Банк Альянс

1 числа закинул ОМП, который сам рассчитал. Вчера смотрю банк уже отображает информацию сколько надо внести ОМП и сумму для погашения, чтобы сохранить льготный период.
В общем, банк не учёл то, что погасил ранее. Да и цифры странные...
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 12:50

  Howl написав:1 числа закинул ОМП, который сам рассчитал. Вчера смотрю банк уже отображает информацию сколько надо внести ОМП и сумму для погашения, чтобы сохранить льготный период.
В общем, банк не учёл то, что погасил ранее. Да и цифры странные...

Потому что банка дно. Пришёл на днях в отделение для закрытия карты (Стартовой), т.к. в приложении исчезла кнопка закрытия (тоже вопрос), но в отделении не смогли закрыть, т.к. у них нет инструкции по этому продукту. К сотрудникам без претензий. Написал в поддержку, сказали, что нужно писать заявление на имя Главы Правления (нормально? :mrgreen:). В общем, что в стране цирк, то и во всем остальном.
lloydbanksua
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