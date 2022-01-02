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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2024 09:11
klug написав:Искатель
На головному екрані тапаєт по картці, на новому екрані на зображенні картки
шукаєте літеру "і" у нижньому кутку ліворуч, тапаєте по ній та потрапляєте до меню, котре вводить в оману та усім каже, що нічого не треба платити.
Дякую, друже klug
!
От чесно, якби ви так детально не розписали, я б ще дуже довго ходив кругами, як та акула навколо плавця-невдахи...
Але... Ви праві: тут нулі. Тобто Ексель - наше все?
Мабуть, я загашу для вірності те, що на початок липня (там зовсім небагато). І спокійніш спатиму. Тут же до кінця місяця потрібно розрахуватись,так?
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Додано: Сер 03 лип, 2024 12:06
1 числа закинул ОМП, который сам рассчитал. Вчера смотрю банк уже отображает информацию сколько надо внести ОМП и сумму для погашения, чтобы сохранить льготный период.
В общем, банк не учёл то, что погасил ранее. Да и цифры странные...
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Howl
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Додано: Сер 03 лип, 2024 12:50
Howl написав:
1 числа закинул ОМП, который сам рассчитал. Вчера смотрю банк уже отображает информацию сколько надо внести ОМП и сумму для погашения, чтобы сохранить льготный период.
В общем, банк не учёл то, что погасил ранее. Да и цифры странные...
Потому что банка дно. Пришёл на днях в отделение для закрытия карты (Стартовой), т.к. в приложении исчезла кнопка закрытия (тоже вопрос), но в отделении не смогли закрыть, т.к. у них нет инструкции по этому продукту. К сотрудникам без претензий. Написал в поддержку, сказали, что нужно писать заявление на имя Главы Правления (нормально?
). В общем, что в стране цирк, то и во всем остальном.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 03 лип, 2024 16:06
lloydbanksua написав: Howl написав:
1 числа закинул ОМП, который сам рассчитал. Вчера смотрю банк уже отображает информацию сколько надо внести ОМП и сумму для погашения, чтобы сохранить льготный период.
В общем, банк не учёл то, что погасил ранее. Да и цифры странные...
Потому что банка дно. Пришёл на днях в отделение для закрытия карты (Стартовой), т.к. в приложении исчезла кнопка закрытия (тоже вопрос), но в отделении не смогли закрыть, т.к. у них нет инструкции по этому продукту. К сотрудникам без претензий. Написал в поддержку, сказали, что нужно писать заявление на имя Главы Правления (нормально?
). В общем, что в стране цирк, то и во всем остальном.
Глава Правления принимает решения о закрытии карточек?
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nord
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Додано: Сер 03 лип, 2024 19:07
nord написав:
Глава Правления принимает решения о закрытии карточек?
Договір підписували цілих 2 заступники, тому закриває вже сам шеф. Добре, що хоч до Відня на аудієнцію до Фірташа їхати не треба.
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klug
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Додано: Чет 04 лип, 2024 21:37
купив товар ще зранку в турецькому інет магазині
товар отримав все ок
а гроші все ще не знялись з карти і в виписках пусто...
як так?
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